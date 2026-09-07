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MasterChef Slovenija

Sodniki se bodo veselili, nekateri tekmovalci nikakor

Velenje, 07. 09. 2026 15.57 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sodniki se bodo veselili prvega izziva skupin, saj bo na meniju pohano. A skupaj z njimi se ne bodo veselili vsi tekmovalci, poleg tega nekaterim ne bo uspelo najti skupnega ritma in vzpostaviti dobre komunikacije. Kdo bo na koncu najbolj navdušil sodnike?

Tekmovalci so v prvem tednu pokazali svoje kuharsko znanje in izkušnje ter poskrbeli za vrsto presenečenj in veliko navdušenja. Nocoj bodo svoje moči združili v prvem izzivu skupin. MasterChef kuhinja se bo spremenila v restavracijo s hitro prehrano, v kateri bodo morale skupine pripraviti tri ključne elemente: sočnega ocvrtega piščanca v odlični panadi, pikantne perutničke ter okusno prilogo z dvema omakama.

Kateri tekmovalci bodo kuhali skupaj? Kdo ima največ znanja o cvrtju, prilogah in omakah? Kdo bo našel skupen ritem in vzpostavil dobro komunikacijo? Predvsem pa, kdo bo na koncu najbolj navdušil izkušene in zahtevne brbončice treh sodnikov? To so vprašanja, na katera bomo dobili odgovore že nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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