Sodniki se bodo veselili, nekateri tekmovalci nikakor

Tekmovalci so v prvem tednu pokazali svoje kuharsko znanje in izkušnje ter poskrbeli za vrsto presenečenj in veliko navdušenja. Nocoj bodo svoje moči združili v prvem izzivu skupin. MasterChef kuhinja se bo spremenila v restavracijo s hitro prehrano, v kateri bodo morale skupine pripraviti tri ključne elemente: sočnega ocvrtega piščanca v odlični panadi, pikantne perutničke ter okusno prilogo z dvema omakama.

Kateri tekmovalci bodo kuhali skupaj? Kdo ima največ znanja o cvrtju, prilogah in omakah? Kdo bo našel skupen ritem in vzpostavil dobro komunikacijo? Predvsem pa, kdo bo na koncu najbolj navdušil izkušene in zahtevne brbončice treh sodnikov? To so vprašanja, na katera bomo dobili odgovore že nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.