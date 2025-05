Sodniki bodo stopili v čevlje tekmovalcev

Po najbolj zahtevnem izločitvenem testu sezone se je poslovila velika oboževalka MasterChefa Slovenija , srčna tekmovalka in nadarjena ljubiteljska kuharica Pia Pajnič . Bitko za pokal nadaljujejo Anamarija Truden , Barbara Poljanec , Barbara Ribič , Davida Pogorevc Hafner , Jure Kirbiš , Miša Koplova in Natalija Sebanc . Mojmir Šiftar : " Zagotovo ste se tekom tekmovanja spraševali, kako bi se mi trije znašli v vaših čevljih. To vam bomo prikazali že prihodnjič. " Luka Jezeršek : " In se vidimo na zadnjem MasterClassu te sezone. "

Tekmovalci so po vsakem MasterClassu bogatejši za nova znanja, tehnike in trike. A tokratni bo nekaj posebnega, sodniki bodo nadeli tekmovalne bele predpasnike s svojimi imeni in poskrbeli za prav posebno kulinarično poslastico. Izbrali bodo tri jedi tekmovalcev in jih pripravili po svoje, pri čemer bodo imeli na voljo toliko časa, kot so ga na določenem izzivu imeli tekmovalci. Kako se bodo sodniki znašli in kaj bodo na njihove jedi porekli tekmovalci?

