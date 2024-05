Sodniki še niso videli tako zaskrbljenih obrazov

Tekmovalci se bodo na izločitvenem testu spopadli s sestavino, s katero ni kuhal še nihče. Velja za delikateso, ki je vsem dobro znana, a bolj z mestnih ulic kot pa jedilnikov. Sodnikom se bodo tekmovalci zdeli zaskrbljeni kot še nikoli. Lidija Subašić: "Zelo, zelo, zelo, zelo težek izziv."

Med težko preizkušnjo se bodo na kuharskih postajah kopičile težave in Julija Bukvič bo na neki točki obupala: "Danes sploh ne vem, če je smiselno, da dalje kuham." A to bo edina pot do balkona in obstanka v tekmovanju. Koga bo prestižna delikatesa na koncu odnesla domov?