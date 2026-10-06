Sodniki so dvomili v Ajdin uspeh, na koncu je presenetila vse

Čez mejo zdrave pameti do kransekakeja

Tekmovalce je na individualnem izzivu pričakal velik paket. Ko ga je Tadej Oblak odprl, so vsi ostrmeli, saj takšne sladice ni videl še nihče. Gregorju Spudiču je padel mrak na oči, Ian Polak Rožac pa se je spraševal, kje v tekmovanju je meja zdrave pameti. Karim Merdjadi je povedal, da gre za marcipanov stolp oziroma kransekake, ki na Danskem že dve stoletji krasi praznične mize in velja za simbol sreče. Karim: "Ampak naj vas to ne zavede. Ta sladica ne dopušča napak." Pripraviti so morali 18 obročev in kroglico, ki krasi vrh stolpa. Vsak obroč je moral biti natanko 3 centimetre manjši od prejšnjega. Na voljo so imeli 2 uri časa, dobili so tudi recept. Peka je potekala pod večjim pritiskom, saj se je najboljšemu obetalo mesto v najboljši deseterici, najslabšemu pa črn predpasnik.

Medtem ko se je Ian boril s preračunavanjem količin sestavin, je Tanja Rajar že začela z valjanjem testa. Lepo sta napredovala tudi Tadej in Ajda Osta. Karim je bil v nadaljevanju presenečen, ker je Tanja dva obroča že imela v pečici. Ajde ni skrbelo, ker je v nadaljevanju zaostajala za Tanjo, upala je, da se ji bodo obrestovale njene druge prednosti. Karim je vsem svetoval, naj razmišljajo, kako bi lahko čim hitreje spekli vse elemente, saj jim bo v nasprotnem primeru zmanjkalo časa za sestavljanje. Ian je bil v precejšnjem zaostanku, a zanj ni prišlo v poštev, da ne bi ničesar dostavil. Tudi Gregor je trmasto vztrajal in ni nameraval obupati. Tadej se je prvi lotil okraševanja obročev in sodniki so občudovali njegov izdelek. Stolp so sestavljali tudi Tanja, Gregor in Anna Masieievska, medtem ko je Ian v pečico potisnil zadnje obroče. Sodnikom je bilo všeč, ker se je boril do konca. Tadej si je v nadaljevanju odahnil, ker je imel dovolj glazure za dekoriranje. Stolpa sta dokončali Tanja in Anna, uspelo je tudi Gregorju in Ajdi. Gulnaz je zmanjkalo časa za okraševanje posameznih obročev, zato je proti koncu okrasila kar vse preostale hkrati. Ian je ubral enako taktiko, a je težko gledal svoj izdelek.

Vsi stolpi pred sodnike, Ajda preseneti

Annini obroči so bili lepo oblikovani in lepo zapečeni, a bi lahko bili bolj bogato obrizgani. Karim je težavo videl ravno v slednjem, saj bi si želel okušati več limone. Mojmir ji je položil na srce, da ima talent, a naj ga izpili. Gregorjevi obroči niso bili enakomerno zapečeni, lepše bi morali biti obrizgani. Sodnikom je bil stolp zelo okusen, izboljšati bi moral le videz. Mojmir mu je svetoval, naj umiri svojo trmo in kuha z več vztrajnosti in potrpežljivosti. Tanjini obroči so bili neenakomerno zapečeni, a lepo obrizgani. Sodniki so po okušanju ugotovili, da je testo izredno okusno, a preveč pečeno. Ajdi je uspel zelo lep stolp, bil je tudi sočen, glazure je bilo ravno prav. Mojmir: "Po okusu je tak kot naš." Karim je dodal, da je bilo testo ravno prav pečeno in v tem je bila skrivnost odlične sladice. Luka je pohvalil tudi tekmovalkino umirjenost, ki jo je pripeljala do uspeha.

Tadej je s postavljanjem stolpa zaključil veliko pred iztekom časa, zato ga je Mojmir okaral, ker zadnjih minut ni izkoristil, da bi lepo obrizgal vse obroče. Testo in glazura sta bila zelo okusna, a bi si Karim želel, da bi bila slednja bolj gosta. Sodniki so peterici čestitali, nato sta prednje stopila Gulnaz in Ian. Slednji se je opravičil, povedal je, da mu je bilo zelo težko. Mojmir: "Opravičiti bi se moral, če bi pred nas postavil prazen pladenj." Karim je pohvalil zelo lepo pečene obroče, tudi glazura je bila izredno okusna. Ian je zajokal, Mojmir pa ga je potolažil, češ da gre v kuhinji vsak dan nekaj narobe. Gulnazin stolp je bil poševen, tekmovalki je zmanjkalo časa za dekoriranje. Obroči so bili malce preveč pečeni, glazura je bila okusna, a je pomanjkljivo brizganje vplivalo na končni okus. Luka ji je povedal, da ga jezi, saj ima okoli sebe strastne kuharje, ki bi dali vse, da bi ostali v tekmovanju. A se Gulnaz ni dala: "Na vse to gledam lažje, brez nobenega stresa in delam to, kar delam. Če mi bo pasalo, mi bo pasalo, če ne, potem pa ne."

Ajda v najboljši deseterici, črn predpasnik za Iana

Najboljši stolp je pripravila Ajda, ki je zasedla peto mesto v najboljši deseterici. Tekmovalka je bila vesela, a se je zavedala, da jo čakajo vedno težje preizkušnje. Nadaljevati je želela s čim bolj pozitivnim pristopom. Črn predpasnik pa so sodniki dodelili Ianu, ki ga je prešinila misel, da je teden morda njegov zadnji v tekmovanju, a je nameraval nadaljevati s takim ognjem kot še nikoli doslej.

Luka Ianu, ki je dobil črn predpasnik: "Zdaj se pa nekaj zmeniva. Z drugo glavo, pa z drugo energijo." FOTO: POP TV