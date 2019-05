Sodniki so ga nadvse vzljubili, a se je moral posloviti

Nalogo, ki jo je skupaj s sodniki tekmovalcem zadal mojster preživetja v naravi Brane Červek, sta z odliko opravila Tomaž Zevnik in Maj Janežič. Rešilne bilke sta se oprijela Klemen Lampič in Bojan Bešter, zadnje možnosti pa ni dobro izkoristil Klemen Orter.

Pet ogroženih tekmovalcev je poleg sodnikov pozdravil kvalificirani inštruktor ter mojster preživetja v naravi Brane Červek. Poskrbel je za sestavine, ki jih je ujel in nabral sam. Bojan Bešter, ki bi ga Brane vzel s seboj v divjino, je prvi izvedel, kaj se skriva v škatlah. Določil je, s katerimi sestavinami bodo kuhali tekmovalci. Klemnu Orterju je namenil sestavine, nabrane na slab dan, Tomažu Zevniku, Maju Janežičuin Klemnu Lampiču je namenil boljše sestavine, sebi je namenil slabše.

Brane Červek bi s seboj v divjino vzel Bojana Beštra FOTO: POP TV

Maj je bil presenečen nad 'bogatijo', ki se je skrivala pod škatlo, Klemnu Orterju pa se je želodec obračal, ko se mu je pogled ustavil na njegovih sestavinah. Med njimi so bile kobilice in kača. Sprva ni imel prav nobene ideje, kaj bi pripravil v eni uri brez pečice in štedilnika, pa tudi bred tekoče vode, ki so jo imeli samo v gozdu. Brane je bil strog: "Brez izgovorov, brez jamranja. Presenetite nas in same sebe." Klemen je iznenada dobil energijo in motivacijo, morda so ga k temu spodbudile koprive, ki jih je Brane skril med sestavine.

Bojan je med pripravo navdušil Braneta FOTO: POP TV

Bojan je obujal spomine na otroštvo in njegova doživetja v naravi. Brane je ob postanku pred njegovo postajo dejal: "Malo me je razočaral." A je nadaljeval: "Ker tega že prej ni delal." Klemen Orter pa se je kremžil med okušanjem surove kače, nakar mu je Brane rekel, naj poskusi še surovo kobilico, kar je tudi storil. Izjavil je, da je doživel kulinarični vrhunec svojega življenja, Bine pa ga je pohvalil za njegov pogum.

Klemen in surova kobilica FOTO: POP TV

Maj je želel izkoristiti čim več sestavin, da bi s tem izkazal spoštovanje gostu in njegovemu trudu. Podobno je razmišljal tudi Tomaž, medtem ko je imel Klemen Lampič drugačen načrt in je končal prvi. Klemnu Orterju je zatem začelo kazati zelo dobro, bil je zadovojen s svojim krožnikom, četudi je bil, kot je povedal, zaradi izziva v šoku.

Maj se je surovin lotil spoštljivo FOTO: POP TV

Bojan se je morda preveč vživel v izziv in je pozabil na vizualno komponento MasterChef krožnikov. Klemen Orter komponent ni smiselno povezal v jed. Maj je navdušil s svojim krožnikom, tako s postavitvijo kot okusi. Klemen Lampič je prav tako pripravil všečen, okusen krožnik. Ko pa je Bine poskusil Tomaževo jed, je debelo pogledal: "Tomaž, a se ti hecaš?" Tekmovalec se je seveda začel spraševati, kaj je naredil narobe, nakar je Bine dodal: "Ne morem verjeti, da si tako juho naredil na žaru. Top, top krožnik … Možgani so mi eksplodirali." Brane je ugotavljal: "Po moje si ti prva žlica MasterChefa." On in Maj sta se lahko povzpela na balkon, Bojan in oba Klemna pa so morali na izločitveni test.

Sodniki so od trojice pričakovali cezarjevo solato na MasterChef način, s kar 25 sestavinami. Bine jim je predal navodila, na voljo so imeli 45 minut. Klemen Lampič se je zagnal v trgovino, Bojan je začel žvižgajoč, a se je hitro začel potiti. Karim je Orterju dopovedoval, da zaostaja in da naj pohiti, če noče iti domov. Klemnu Lampiču je kazalo najbolje, Bojanu pa se je zapletlo pri pomembni komponenti, ocvrtku, a je imel Orter še večje težave z njim.

Klemen Lampič je prvi in najbolje opravil z izločitvenim testom FOTO: POP TV

Klemen Lampič je končal prvi in pred iztekom časa. Kot po čudežu je skoraj vse sestavine uspelo servirati tudi Klemnu Orterju. Sodniki so pohvalili solato Klemna Lampiča, komponente so bile okusno in pravilno pripravljene. Klemen Orter je pozabil na dve komponenti, tiste, ki so bile na krožniku, pa niso bile zadovoljivo pripravljene, z izjemo preliva. Bojanu je uspelo, z izjemo ocvrtka, pripraviti odlično solato, zato se je Klemen Orter moral posloviti. Klemen: "Hvaležen sem za vsako besedo, za vsak komentar."Kuhanje pred sodniki in skupaj s tekmovalci je bila zanj neprecenljiva izkušnja in zelo dobra šola za življenje. Luka pa mu je povedal, da so ga imeli zelo radi, ker jim je pričaral nasmeške na obraze. Pohvalil je tudi njegovo srčnost, ki v MasterChef kuhinji veliko šteje.

Orterjevo slovo FOTO: POP TV

Naslednji teden bo sedmerica jezila sodnike, slišali ste lahko tudi Majevo izjavo: "Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade." In Bojanovo, da enemu tekmovalcu ne gre zaupati. Očitno bodo popadale še zadnje maske. Bodite zraven v sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV. Enodnevna prepremiera vseh oddaj MasterChef Slovenija na VOYO.