Sodniki so razjezili Nastjinega zaročenca

Od vsega, kar ti lahko ponagaja v MasterChef kuhinji, ti jo je zagodla pečica. Kako to, da nisi opazila, da ni prižgana?

Je očitno že bilo tako namenjeno. Meni je zelo žal, ker je do tega prišlo, ker sem želela še ostati notri. Kolikor se spomnim, sem jo prižgala, svetila je, ker če ne bi bila prižgana, ne bi svetila, in pa čas se je lepo odšteval. Moja napaka pa je bila, da nisem prej pogledala, da bi imela še čas ukrepati.

Ob spoznanju, da ti ne bo uspelo, si bila povsem obupana in razočarana. Kakšni so tvoji spomini na trenutke, ko so se razblinile tvoje sanje o zmagi?

Zelo mi je bilo hudo. Že ko sem hotela obupati, ker tako ali tako ni bilo rešitve, sem ob vzpodbudi ostalih zbrala energijo in šla do konca.

Luka Jezeršek ti je v zadnjih sekundah testa priskočil na pomoč. Kaj meniš o tej njegovi potezi?

Jaz mu bom vedno hvaležna, da mi je pomagal pri brizganju kreme, in za njegovo vzpodbudo. Mi je takrat veliko pomenilo. Mi je pa žal, da niso poskusili ničesar, kar sem pripravila, ker so bile komponente super, in na koncu so celo moji eklerji izgledali boljše, kot od nekaterih drugih tekmovalcev.

Tvoj zaročenec je kuhar in chef. Ali sta si skupaj ogledala oddaje? Če sta si jih, kateri njegovi komentarji so ti najbolj ostali v spominu?

Žal jih nisva gledala skupaj, ker neprestano dela. Le zadnji izločitveni del sva gledala skupaj. Bil je samo jezen, ker niso poskusili, kar sem pripravila.