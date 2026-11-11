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MasterChef Slovenija

Sodniki so za novo kuhanje izbrali dragoceno sestavino

Velenje, 11. 11. 2026 16.16 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Trije tekmovalci se bodo pomerili v kuhanju s prestižno sestavino. Najslabši v prvem krogu bo moral naravnost na izločitveni dvoboj. Kdo bo njegov nasprotnik in kdo se bo razveselil balkona?

Prejšnjič je na zahtevni praznični peki Ajda Osta navdušila z dvema popolnima sladicama in se je na balkonu pridružila Tadeju Oblaku. Anna Masieievska, Dominik Gajšek in Jure Brumen bodo dobili novo priložnost, da naredijo korak bližje finalu. Čakata jih dva kroga kuhanja z zelo dragoceno sestavino. Karim Merdjadi: "Nocoj bo v naši kuhinji dišalo po prestižu." Mojmir Šiftar: "Kuhali boste s sestavino, ki velja za simbol razkošja."

V prvem krogu bodo vsi trije tekmovalci, kot se za elitno peterico spodobi, dostavili popolne jedi. A nekomu ne bo uspelo zadeti bistva naloge in prestižna sestavina ne bo zasijala v jedi. Kuhanja bo zanj konec in moral bo naravnost na izločitveni dvoboj. V drugem krogu kuhanja bo zadišalo po sladkem. Kdo se bo lahko povzpel na balkon in koga čaka borba za obstanek?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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masterchef slovenija 2026

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