Sodnikom se je kar smejalo, Miša je pobožala njihove brbončice

Poustvarjanje jedi iz kunca

Osmerico tekmovalcev so na individualnem izzivu pričakali 'mistery boxi'. Luka Jezeršek je povedal: "Za današnji izziv smo izbrali sestavino, ki je v MasterChef kuhinji prava redkost." Karim Merdjadi: "Ampak ko jo kdo uporabi, takrat zares uživamo. Nekateri krožniki so me spravili celo v petje. Ko gre za to sestavino, komaj čakam, da vidim, kaj boste pripravili." Pia Pajnič je hitro ugotovila, da gre za kunca. Tekmovalci so morali poustvariti jed, ki jo je pripravil Luka, pri opazovanju pa si niso smeli zapisovati sestavin in postopkov. Vse so si morali zapomniti.

Tekmovalci in Luka Jezeršek FOTO: POP TV icon-expand

Sodnik je pripravil kunčji ragu v masleni pastetki. Najprej je kunca razkosal, iz filejev je narezal kocke, ostalo je uporabil za osnovo. Nato je začel s kuhanjem raguja, posebej je pripravil zeliščni šopek. Iz listnatega testa je pripravil pastetko, na koncu pa v ragu dodal še narezana jetra in sveža zelišča. Jed je serviral in tekmovalci so jo lahko poskusili, nato so bili na vrsti sami. Za kuhanje so imeli na voljo 80 minut. Tekmovalci so se morali najprej izkazati pri razkosavanju, pri čemer so morali biti previdni, saj ima kunec veliko majhnih kosti. Velike težave je imela Natalija Sebanc, Dan Prohart je bil veliko bolj suveren. Odločen je bil, da se bo povzpel na balkon. Luka je Matica Mačka opozoril, da mora biti pozoren na detajle in da je že opazil nekaj napak. Miša Koplova je v kuhanju uživala, v mislih je imela svojo babico, ki jo je naučila veliko receptov. Luko je najbolj skrbelo za Davido Pogorevc Hafner, ki je zelo zaostajala s pripravo. Spodbujala sta jo tako on kot Pia, zato je dobila nekaj motivacije. A je tudi Dan po dobrem začetku začel zaostajati, v naglici pa je po pultu polil precejšen del osnove. Sodniki so začeli opozarjati tekmovalce, da morajo pravočasno speči pastetko. Z balkona sta jih spodbujali tudi Barbara Poljanec in Barbara Ribič, ki sta si dan poprej priborili varnost.

Samo štirje tekmovalci na pokušanju

Vsi tekmovalci so servirali svoje jedi, a na pokušanje so lahko šli le najboljši. Luka je v Danovem raguju našel koščico, ragu tudi ni bil uravnotežen in okusen. Natalijin ragu ni bil dovolj slan, zato tudi njej ni uspelo. Maticu ni uspela maslena pastetka, saj je testo preveč namazal z jajcem. Ragu Anamarije Truden je lepo dišal in kljub malce preveč kisline zaradi paradižnika je lahko šla na okušanje. Pridružili sta se ji tudi Pia in Miša. Davidi ni uspelo, njen ragu je bil premalo slan in pregost. Jure Kirbiš je bil zadnji tekmovalec, ki je lahko šel na pokušanje. Tam so odločali detajli.

icon-expand FOTO: POP TV

Jed Luke Jezerška icon-picture-layer-2 1 / 2

Pia je pripravila visoko pastetko, a je bila ta malce zamaknjena. Ragu je bil mesnat, lepo začinjen, Luka je pogrešal limonino lupinico. Karim je opozoril na natančnost pri rezanju, Mojmir pa je dodal, da bi se lahko bolj posvetila okusom raguja, in ne toliko rezanju. Juretova pastetka je bila prav tako zamaknjena, ragu je bil polnih okusov, a ni bil fin, kar je pomenilo površnost pri rezanju. Karim ga je opozoril, da ga bo zaradi tega zelo podrobno spremljal na prihodnjih izzivih. Anamarija je pripravila najlepšo pastetko. Tudi ona je sestavine narezala na prevelike kose, a so bili kosi mesa in zelenjave vsaj enake velikosti. Žal je paradižnik v raguju zasenčil nežno kunčje meso in tudi ostale okuse.

Miša navduši

Miša je pripravila malce zamaknjeno pastetko, a je sestavine izredno lepo narezala, svetleč ragu pa je vabil k okušanju. Sodnikom se je pri tem kar smejalo. Karim: "To je zame definicija finega raguja." Luka je bil srečen, jed je opisal kot premišljeno, dodelano, fino in restavracijsko. Mojmir je dodal, da bi njen ragu v lepi pastetki brez sramu postregel v svoji restavraciji kot pozdrav iz kuhinje. Ker se je po videzu in okusu najbolj približala Lukovi, se je Miša lahko povzpela na balkon.