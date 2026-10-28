Šok ob nenapovedanem izločitvenem testu, poslovil se je Ian

Skrivnostne škatle kot ruske babuške

Tekmovalci so bili prepričani, da v MasterChef kuhinjo prihajajo na individualni izziv. Tadej Oblak in Gregor Spudič sta kuhanje s skrivnostnimi škatlami spremljala z balkona. Šesterico so pod škatlami pričakale sestavine za kuhanje in še ena manjša škatla. Mojmir Šiftar je povedal, da so jih zložili kot ruske babuške. Karim Merdjadi: "Vi pa jih boste odkrivali med kuhanjem in to na naš znak." Za kuhanje so imeli na voljo 70 minut in povsem proste roke, trgovina je bila zaprta. Tekmovalci so začeli s kuhanjem, vsak je imel svojo idejo, a je bila konkurenca res velika.

'To je izločitveni test'

Vsi so bili presenečeni, ko so dvignili drugo skrivnostno škatlo. Ta je razkrila, da imajo na voljo eno minuto za obisk trgovine. Luka Jezeršek: "To bo najhitrejši nakup v zgodovini." Vsi tekmovalci so priložnost tudi izkoristili, med nadaljnjim kuhanjem pa je prišel čas za tretjo in zadnjo škatlo. Pod njo so zagledali črne predpasnike in Luka je pregnal vse dvome: "To je izločitveni test." Mojmir: "Od tega trenutka naprej se borite za obstanek." Ian Polak Rožac je priznal, da je doživel gromozanski šok in da ga je postalo strah. Anna Masieievska je bila edina, ki se je lahko zanašala na značko imunitete. Odločila se je, da bo vztrajala do zadnjih minut kuhanja. Na koncu se je odločila, da se ne bo poslovila od značke, saj je verjela v svojo jed.

Tekmovalci drug za drugim prinašajo izvrstne jedi

Dominik Gajšek je pripravil lep krožnik. Raco je združil s pirejem črne redkve, okisano črno redkvijo, gobicami, miso omako in ocvrtimi algami. Meso je bilo popolno pečeno, jed je bila zelo okusna. Mojmir: "Če je to tvoja kulinarična duša, je popolna." Tekmovalec je dokazal, da ima znanje in da zna povzdigniti jed. Luka je dodal, da je krožnik zelo premišljen. Ramen, ki ga je pripravil Jure Brumen, je vabil že na pogled. Karim je jed opisal kot bogato, sočno in barvito, Mojmir jo je opisal kot tehnično brezhibno. Luka je pohvalil njeno uravnoteženost, pa tudi popolno pečeno meso in čvrste rezance. Karim je posebej pohvalil bogato juho in dodatek svežega koriandra. Mojmir je še dodal, da je tekmovalec na dobri poti, da postane kralj testenin. Brezmesni ramen Ajde Osta je prav tako vabil k okušanju. Mojmir je pohvalil tehnike in izjemno polne okuse, jed je bila tudi lepo uravnotežena, šitake v tempuri so bile pika na i. Luka je ramen opisal kot izjemno okusnega in popolnega, mesa sploh ni pogrešal. Karim je bil zadovoljen, da je imel priložnost okušati tako dober brezmesni ramen.

Tekmovalci med čakanjem na okušanje FOTO: POP TV

Tanja Rajar je raco postregla z gobovo kremo, omako iz kombu alg in miso paste, okisano redkvijo, redkvinim čipsom in hruškovim pirejem. Mojmir je pohvalil zelo lep krožnik, po okušanju pa še popolne kombinacije. Luko je navdušila sladkoba, kislina, popolna račka in hruškov pire. Karim je nato presenetil: "Meni pa nekaj manjka." Na krožniku bi si želel več hruške, ki mu je bila izredno okusna. Karim: "Zelo okusno, zelo premišljeno." Tudi Anna je pripravila zelo lep krožnik. Račko je postregla s korenčkovim pirejem, omako iz račje masti, okisano črno redkvijo, prahom iz alg, sotiranimi gobami in gobicami z lešniki ter miso pasto. Karim jo je pohvalil kot izredno okusno. Bil je vesel, ker ni predala značke: "Ker potem ne bi imel možnosti okušati tako dobre jedi." Nobene komponente ne bi zamenjal ali pripravil drugače, saj so se izredno lepo povezovale. Tudi Mojmir na krožniku ni našel napak, Luka ga je celo videl kot finalnega v tekmovanju.

Ian ni imel možnosti, a je pustil velik pečat

Ian je pripravil račje ražnjiče s cvetačnim pirejem, gobicami in čipsom črne redkve. Sodniki so hitro ugotovili, da je bilo meso preveč pečeno. Mojmirju je bilo žal, da je tekmovalec šel v trgovino in da ni vztrajal pri svoji prvotni ideji. Karim je dodal, da je preveč časa izgubil s pripravo krompirja, ki ga na koncu ni bilo na krožniku. Tekmovalec je vedel, da ob tako dobrih jedeh nima možnosti. Cenil je prijateljstva in ljubezen, ki je je bil v tolikšni meri deležen v tekmovanju. Bil je ponosen nase in na sotekmovalce. Karim je potrdil, da je lahko ponosen: "Ker v tej kuhinji si pustil velik pečat." Mojmir je pohvalil njegovo srčnost in iskrenost: "Svet, v katerem živimo, potrebuje take ljudi, kot si ti." Ian pa je še dodal, da se bo njegovo življenje spremenilo, saj želi do konca ostati v kulinariki, ki ga je povsem osvojila.