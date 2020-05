Sotekmovalec se ji je zasmilil, zaradi tvegane poteze bi si lahko nakopala diskvalifikacijo

Kaja Jurač se je šele po koncu snemanja izločitvene oddaje zavedala morebitnih posledic svojega nesebičnega dejanja. Za nas je komentirala tudi izjave Tanje Pirc in Ane Potočnik. Ena jo je precej presenetila, z drugo sta spore že uspeli zgladiti.

Kaja Jurač, mamica dveh otrok iz Pliberka je v petkovi oddaji večkrat opozorila nase ali pa so nanjo leteli komentarji njenih sotekmovalcev. Prvič jo je omenila Tanja Pirc, ki med kuhanjem pred izločitvenim testom ni želela na glas povedati, kaj pripravlja. Kot je pojasnila: “Tam zraven sem imela sosedo, ki vem, da zelo rada posluša ... To prinese ta tekmovalnost, pritiski, želja po uspehu. To igro je na nek način treba sprejeti.” V mislih je imela Kajo, ki pa je že v oddaji povedala, da Tanje sploh videla ni. Za nas je še pojasnila: “Vsi vemo, da smo tukaj zaradi glavne nagrade 50.000 evrov, in vsak je izbral svojo taktiko, kako priti čim dlje. Jaz sem prišla na tekmovanje in moja tekmovalnost in želja po uspehu sta očitna, kar je logično, saj sem prišla, da se borim in pridem do finala. Doma sem pustila družino in logično je, da se bom borila za njih in sebe. V šov se nisem prišla igrat, ampak borit. Tanja se je čisto prav odločila, da stvari ne govori na glas, saj mora gledati nase. A četudi bi povedala na glas, je ne bi kopirala, ker imam sama dovolj svojih idej, in vsak krožnik na nek način odraža mene. Sva se pa s Tanjo že pogovorili o najinih sporih in sva stvari razčistili, tako da z moje strani ni več nobenih zamer.”

Kaja pravi, da ima dovolj svojih idej FOTO: POP TV

Ko se je kasneje med kuhanjem zanašala na balkon, konkretneje na nasvete Žana Milosavljevića, pa je Ani Potočnik ušlo: “Jaz bi ji zdaj prav rekla: “Kaj ne znaš sama nič narediti?”” Kaja: “Glede Aninega komentarja sem bila kar presenečena, saj smo top 10 in se še ni izkazala s slanim krožnikom, od nje smo do sedaj videli samo sladko. Je pa vsak tekmovalec sprejel pomoč z balkona, tudi Ana, in ne vem, v čem je bil problem. Še vedno sem jaz za kuharsko postajo in moram sama skuhati in dati na krožnik, če pa balkon pomaga, pa hvala bogu, da imamo to možnost in sprejmemo pomoč. Saj ko kuhaš in si pod pritiskom, se mogoče ne spomniš čisto banalne stvari, in v tistem trenutku si vesel, da imaš balkon, ki ti je pripravljen pomagati. Žanu sem 100-odstotno zaupala, in če sem bila kdaj v težavah in sem potrebovala pomoč, sem se najraje obrnila na njega.”

Ni si želela Sandijeve izločitve FOTO: POP TV