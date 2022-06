Šov MasterChef Slovenija prejel laskavo nagrado za trajnostno produkcijo

"Izjemno sem ponosen na celotno produkcijsko ekipo projekta MasterChef, ki je z navdušenjem sprejela in izvajala navodila za zmanjšanje ogljičnega odtisa pri kreiranju oddaje. Prehajamo v obdobje kjer bo bomo vsem našim produkcijam merili in zniževali ogljični odtis ter uvajali spremembe trajnostnega delovanja celotnega podjetja. Certifikat trajnostne produkcije, ki so nam ga za projekt MasterChef podelili v organizaciji Albert me navdaja z optimizmom, da do leta 2030 dosežemo zastavljeni cilj ničelnega ogljičnega odtisa pri vseh naših produkcijah," je za 24ur.com povedal Miha Kirn , ESG ambassador.

Na snemanju šova pa je male korake k bolj trajnostni produkciji razkrila Nina Agič , food proucet MasterChef Slovenija. Trajnostnost se med snemanjem šova kaže na vseh korakih, tako v studiu kot za kamerami. V trgovini, od koder tekmovalci jemljejo sestavine za pripravo jedi, so sestavine shranjene v steklene posodice, višek hrane pa dobijo ali tekmovalci ali snemalna ekipa. “Res poskrbimo, da je količina zavržene hrane minimalna,” pravi Nina medtem ko razkaže, kako so se naučili živeti okolju prijazno.

“Ekipo spodbujamo, če se le da, da se pripeljejo s kolesom, če so kje iz okolice ali pa, da uporabljajo električna vozila, da si sposojajo avtomobile v sistemu car sharing. Veliko se jih vozi tudi skupaj,” še poudari Nina in doda, da se tu zadeva ne ustavi. Trajnostno so naravnani tudi pri izbiri oblačil in ličil: “Tudi kar se oblačil tiče, ki jih nosijo sodniki, stremimo, da se jih večkrat uporabi. Če se jih kupuje, poskrbimo, da so organska in fair trade oblačila.”