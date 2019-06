Špela iskreno: Maj bi moral zmagati

Pričakovali bi, da bo v MasterChef kuhinji ob slovesu favorita Maja Janežiča med tekmovalci zavladalo veselje, a radost je navdala samo Bojana Beštra , vsi ostali tekmovalci so bili dobesedno šokirani. Na izid dvoboja med Majem in Sanjo ni bila pripravljena niti Špela Golob , še posebej zato, ker je bil Maj del družbe, ki je tičala skupaj vse od začetka, v njej pa sta bila še Sanja in Anže. Špela: "Povezali smo se, se imeli radi."

Zatorej so dejstvo, da se bo tekmovanje nadaljevalo brez njihovega Maja, sprejeli s težkim srcem: "On bi moral zmagati po vsem pokazanem. Mislim, da je on bil edini, ki bi si zmago res zaslužil. Žal pa v MasterChefu velja zadnji izdelek in on s čokolado oziroma sladicami ni najbolj vešč. To je bil šok za vse. Mislim, da bi takat, če bi lahko, rekla, da menjam z njim in grem domov jaz."

Špela je za nas potrdila, da je bil Maj njihov prijatelj in mentor, ki jim je nesebično predajal znanje: "Karkoli si ga vprašal, on ti je vse povedal, razložil, pokazal, risal nam je. Kdorkoli ga je kaj vprašal, tudi če bi ga Bojan, njemu je bilo vseeno, kdo ga mara in kdo ga ne mara, on je bil enak do vseh in vsem je pomagal. Lahko bi bil tiho in bi si mislil, da je to tekmovanje, da naj se znajdemo po svoje, pa ni bil."