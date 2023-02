Špela iz Ljubezni po domače sveže zaljubljena v kuhinjo MasterChefa

Špelo Leskovar so gledalci spoznali v šesti sezoni šova Ljubezni po domače . Bila je ena izmed kandidatk mladega Jureta Novaka , a se je hitro pokazalo, da junak podeželja ni njena sorodna duša. Velenjčanko je ljubezen čakala nekje drugje in je danes v srečni zvezi. Kmalu bomo 23-letnico spremljali v najbolj gledanem kuharskem šovu pri nas. Špela: "V MasterChef Slovenija sem se prijavila, da še malo bolj spoznam sebe."

Tej odločitvi pa botruje tudi njena želja, da bi na polno uživala življenje. Pri 20 je namreč premagala kostnega raka in takrat se ji je vse postavilo na glavo. Špela: "Vendar vedno pravim, da se vse zgodi z nekim razlogom, čeprav se najprej vprašaš, zakaj ravno jaz. Zaradi te izkušnje sem postala boljša oseba in sem se ogromno naučila. Me je pa tudi oddaljila od ljudi, ki si me ne zaslužijo."