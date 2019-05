Špela: Klemen ne seže Maju niti do kolen

Potem ko sta Maj Janežič in Klemen Lampič merila svoje spretnosti kot dražitelja, se bosta nocoj soočila še na izločitvenem testu. Klemen se ne strinja s sotekmovalci in v Maju ne vidi izrazitega favorita, a napovedi Špele Golob so precej črnoglede.

Sodniki so zaradi slabih krožnikov na včerajšnejm izzivu kuhinjo MasterChefa zapustili precej slabe volje. Na balkon niso poslali prav nobenega tekmovalca. Anže Kuplenik je imel srečo, da je Maj Janežič, s katerim je kuhal v paru, upal tvegati in na dražbi kupil ‘sestavino’, ki so jo sodniki skrili pod klošo. Izkazalo se je, da gre za dobro naložbo, saj je kupil varnost, ki jo je kasneje odstopil Anžetu. Maj jo je odstopil Anžetu FOTO: POP TV Na dvodelnem izločitvenem testu se bodo nocoj potili Bojan Bešter, Klemen Lampič, Špela Golob, Sanja Sirk, Tomaž Zevnik in Maj Janežič. V prvem krogu se bodo tekmovalci pomerili v parih in glej ga, zlomka, soočila se bosta prav Maj Janežič in Klemen Lampič, ki sta svoje spretnosti merila že v včerajšnji oddaji. Špela je prepričana, da bo Maj premagal Klemna. FOTO: POP TV Špela, ki še ni predelala zamere do Klemna, je nepričakovan splet usode komentirala: "Lampič je včeraj šel v neko vojno z Majem, tako da sem mu danes kar privoščila, da mu Maj pokaže, da mu Lampič ne seže niti do kolen." Četudi ostali tekmovalci v Maju vidijo velikega konkurenta, pa Klemen ostaja samozavesten: "Maj je favorit, ni pa izrazit favorit. Lahko presenetim." Ne zamudite napetega dvodelnega izločitvenega testa, iz katerega bo eden o dnjiju ali ostalih ogroženih tekmovalcev odšel kot poraženec. Začnemo nocoj ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO. MasterChef