Špela presenetila samo sebe: Napredek je ogromen

Ja, pita je bila slaba, tega sem si po eni strani tudi želela. Enostavno sem želela oditi. Drugače poznam sire in obvladam pite, vendar takrat enostavno ni bil moj dan, v moji glavi je bila tema. Doma mi je pita brez kamer in stresa uspela točno v 55 minutah.

Na prvem individualnem izzivu ste kuhali s sestavinami, ki ste jih nabrali tekmovalci sami, in sicer vsak po eno. Med kuhanjem si malodane obupala, a si se borila do konca. Sodniki so na začetku povedali, da bo pot do zmage zelo težka. Pa si pričakovala tako težke izzive?

Povedala si, da se ti je, ko si odložila črni predpasnik, odvalil kamen od srca. Kako pa so konec tvoje poti v tekmovanju komentirali tvoji najdražji?

Res je, odleglo mi je, ker sem želela domov. Vsi moji bližnji so bili veseli, ko sem prišla, ker so vedeli, da sem uničena tako fizično kot tudi psihično in da je to bila najboljša opcija.

Povedala si, da boš svoje domače še naprej razvajala s svojimi dobrotami. Ali so opazili kakšen napredek zaradi izkušenj, ki si jih pridobila v MasterChefu?

Napredek je ogromen. Tako veliko, kot sem se jaz naučila v tako kratkem času, s tem sem presenetila tudi sebe.

Za konec, kdo ima po tvojem mnenju in opažanjih največji potencial za zmago?

Največji potencial in moja največja favoritka pa je seveda moja Zala. Želim si žensko zmagovalko in to resnično privoščim njej.