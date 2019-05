Špelin odziv na poplavo kritik: Ni vse tako, kot je videti

Špela Golob pravi, da nekateri tekmovalci v stresnih situacijah igrajo, drugi so bolj zadržani, sama pa pove točno to, kar si misli. Zaradi tega je postala tarča kritik na družbenih omrežjih, ki bi jih bilo po njenem mnenju pametneje usmeriti v kaj lepega in pozitivnega.

Špela Golobje premišljevala, da bi se po vseh žaljivih komentarjih, s katerimi so jo zasuli na družbenih omrežjih, morda bilo pametno opravičiti. Špela: "Ampak komu? Komentatorjem? Ostalim tekmovalcem? Ali sebi, ker sem to, kar sem? In vidim, da je ravno v tem problem, da sem takšna, kakršna sem v resnici, da povem točno to, kar si mislim, in da se ne pretvarjam, da imam vse svoje tekmovalce rada, ker bi morala biti malo čudna, da bi mi bilo všeč vseh 15 nasprotnikov. Jih pa vse od prvega do zadnjega na svoj način spoštujem kot osebe, zunaj kuhinje, ko nismo nasprotniki, in kjer skupaj preživimo 24 ur na dan, 7 dni na teden. Gledalci pa gledajo kuharsko tekmovanje, ne pa Ljubezen po domače, kjer naj bo se vsi razumeli in bili zaljubljeni, pa še tam ni tako."

Ob kritikah ni ostala ravnodušna FOTO: POP TV

Zato se sprašuje, kaj se nekaterim gledalcem zdi "tako šokantno", če poda izjavo o katerem izmed svojih nasprotnikov. Špela: "Moja želja je, da bi se gledalci oddaje, komentatorji na družbenih omrežjih in največji poznavalci kuharije malo zamislili. Vem, da smo v šovu vsi prostovoljno, vsi smo vedeli, da bo delo potekalo pod nenormalnim pritiskom in da bodo prisotne tudi kritike na naš račun, ampak res pa nihče izmed nas ni pričakoval, da bodo kritike na tako nizkem in osebnem nivoju. Vem, da ima vsak svojega favorita, in prav je tako, ne pomeni pa to, da je treba ostale kritizirati. Pljuvanje po nekom, ker je vegan, po nekom, ki je pač bolj čustven, kot ostali, po nekom, ki ima par kilogramov preveč, ali če je nekdo nesamozavesten, in po nekom, ki pove svoje mnenje na glas? Naj se ozrejo malo okoli sebe, so vsi okoli njih brez napak? So mogoče oni sami? Resnično dvomim. Sploh ne bi bilo sporno, še zaželjeno bi bilo, če bi komentirali pripravljanje jedi, ki se komu ni zdela primerna za MasterChef kuhinjo, ali pa jed za koga ni bila po okusu ali preveč enostavna, ker to je, ponavljam, kuharsko tekmovanje."

Špela: "Bi morala biti malo čudna, da bi mi bilo všeč vseh 15 nasprotnikov." FOTO: Miro Majcen

Špela poudarja, da so tudi tekmovalci samo ljudje, da so tudi oni krvavi pod kožo. Špela: "Tako kot vaši otroci, starši, sestre, bratje, tete, strici in tudi vaši sosedje. In tudi mi imamo doma družine, ki nas gledajo in nas spodbujajo. Nekateri smo v upanju na boljšo prihodnost doma pustili svoje otroke. S svojimi komentarji pa prizadenete nas in njih. Čeprav se nas to ne bi smelo dotakniti, ker se zavedamo, da je najlažje obsojati in kritizirati doma s kavča, skriti za telefoni in računalniki, se nas dotakne, ker imamo tudi mi čustva. Dvomim pa, da se avtorji takšnih komentarjev zaradi tega kaj boljše počutijo ali pa da imajo zaradi pljuvanja po nekom lepši dan. In naj ne mislijo, da nas poznajo, ker to, kar vidijo po televiziji, smo mi pod pritiskom, v čisto drugem okolju, brez prisotnosti bližnjih, utrujeni od celodnevnega snemanja. Eni igrajo, spet drugi so bolj zadržani, eni pa brez filtra povemo, kar nam leži na duši."

Želi si, da bi avtorji žaljivih komentarjev negativno energijo preusmerili v kaj lepega FOTO: Miro Majcen

Zato si želi, da bi svojo negativno energijo preusmerili v kaj lepega in pozitivnega. Špela: "Negativni komentarji tako ali tako ne bodo vplivali na potek in razplet oddaje, samo sebe in nas spravljajo v slabo voljo. Lastne frustracije pa naj rešujejo doma s tistimi, ki jim kaj pomenijo, ker za le-te nismo krivi mi. Se strinjam, da smo vsi svobodni pri izražanju misli in imamo pravico do lastnega mnenja, ampak treba se je zavedati, da takšni sovražni komentarji več povedo o njih samih kot pa o nas." Za konec pa vse lepo vabi, da se prijavijo v novo sezono šova MasterChef Slovenija. Špela: "Da se bomo naslednjo leto lahko tudi mi o čem pametnem pogovarjali."