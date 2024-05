Spopad med nebesi in peklom, ki se bo zapisal med legende

Štiri tekmovalce, Domna Beribaka, Roka Novaka, Mateja Muhviča in Luko Pangosa, čaka 'mistery box' izziv. Luka Jezeršek: "Nocoj se boste podali v dve kraljestvi MasterChef sveta, kulinarična nebesa in kulinarični pekel." Sestavine za prvega so izbrali sodniki in dva tekmovalca bosta lahko iz mamljivega nabora skuhala božanske jedi.