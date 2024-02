Spoznajte tekmovalce 10. sezone šova MasterChef Slovenija

OGLAS

KLARA ŠMIGOC Starost: 21 let

Kraj: Rogoza

Klara Šmigoc

Klara rada ustvarja slaščice in širni Sloveniji želi predstaviti svojo strast, hkrati pa se želi v MasterChefu Slovenije še veliko naučiti. Je perfekcionistka, ki jedi preizkuša tako dolgo, dokler ji ne uspejo. Po koncu šova se vidi v dobri slaščičarni ali restavraciji, kjer bo pridobila še več dodatnega znanja. Pa na festivalih po Sloveniji, kjer bi razvajala brbončice obiskovalcev. Čim prej pa želi odpreti svojo slaščičarno z monoporcijskimi torticami. Njena idealna pustolovščina je z avtodomom, s katerim bi prepotovala ves svet. Med samim potovanjem bi se udeleževala raznih kuharskih tečajev in okušala lokalno hrano vsake države. V vsaki državi bi skuhala nekaj slovenskega in tradicionalnega, da bi lahko videli, kako bogato kulinariko ima Slovenija. MATJAŽ VENGUST Starost: 24 let

Brezovica pri Kropi

Matjaž Vengust

Matjaž zase pravi, da je podoben vremenu. Samokritičen, preprost in načelen. Ne boji se nobenega dela, bil je mizar, pogrebnik, postavljal je spomenike na pokopališču, v Kekčevi deželi je igral Bedanca. Od sodelovanja v šovu pričakuje lepo izkušnjo, novo znanje, nova poznanstva, skratka dogodivščino, ki se ti zgodi samo enkrat v življenju. Gledalcem pa sporoča, da je tekmovanje naporno, napeto in naj ne bodo preveč kritični. Če niso sami sodelovali, ne vedo, kako stresno je lahko. Kaj bi z glavno nagrado, če bi zmagal? Ima morje idej. Mogoče bi imel prikolico s hrano. Lahko bi dokupil orodje za mizarstvo ... BARBARA PERIĆ Starost: 26 let

Kraj: Ihan

Barbara Perić

Barbara obožuje barve in je vedno rada malo posebna. Vsega se loti in vse naredi malo po svoje. Njen mož je profesionalni kuhar, ki ji je obljubil, da jo bo naučil kuhati in jo prijavil v MasterChef Slovenija. Po sedmih letih se je njegova napoved uresničila. V teh sedmih letih se je Barbara navdušila nad peko piškotov, ki jih neumorno peče. Doma ima več kot 500 modelov za piškote. Obožuje cimetove polžke, v njeni kuhinji ne smejo manjkati cimet, orehi, jabolka in limete. Pri peki piškotov nujno potrebuje dresirno vrečko in veliko potrpljenja. Njena zadnja domislica so sladki tortelini. JURE PAVLIČ Starost: 34 let

Kraj: Kamnik

Jure Pavlič

Jure je avtomehanik, ki je zaljubljen v hrano. Prav posebno vez ima s svojo krušno pečjo, v kateri peče odlične pice. Zaljubljen je tudi v svojo družino, ki jo najraje razvaja s testeninami. Po novem celo z ocvrto lazanjo. Od oddaje pričakuje ogromno novega znanja, dobrih nasvetov, spoznavanja novih ljudi, veliko zabave, adrenalina, pritiska in dobrega sodelovanja z vsemi. Sicer si želi, da bi vsi sodniki pohvalili njegovo hrano, a največje strahospoštovanje čuti do Karima. In njegova pohvala bi bila zanj največji dosežek. AMADEJA LUBE Starost: 21 let

Kraj: Koper

Amadeja Lube

Amadeja vstopa v šov z željo po učenju, novih izkušnjah in novih perspektivah. Da dokaže, da kljub mladosti zna in zmore. Najbolj se boji kritike Mojmirja, ker ima ogromno znanja. Od Karima si želi pohval na sladki, od Luke pa na slani strani življenja. Njena zadnja domislica je cvičkova torta. S torto pa je povezana tudi zgodbica: "Vse dopoldne sem pekla torto in na koncu sem jo sestavila. Ko sem jo želela fotografirati, mi je zdrsnila iz rok in padla na tla. Moj trud je bil zaman." ROK NOVAK Starost: 54 let

Kraj: Ljubljana

Rok Novak

Rok je oče treh hčera in najstarejši tekmovalec letošnje sezone. V oddajo MasterChef Slovenija se je prijavil, ker rad kuha in bi svoje kuharske veščine rad še nadgradil. Povezal bi kulinariko z vinarstvom in pokazal, da imamo Slovenci na tem področju neizmeren zaklad. Od sodelovanja pričakuje ogromno kuharskega znanja, soočenj, izzivov, premagovanja vseh mogočih časovnih, spretnostnih, tehničnih in ustvarjalnih ovir. Z nagrado bi se lotil projekta kulinarike v sozvočju z vinsko pravljico, kjer vino igra dopolnilno, pozitivno noto v poroki s hrano. Najbolj ponosen je na svoj file polenovke s krompirjevimi luskami na pireju makadamije, mineštro iz paprike, komarčka, graha, bučk, čebule in školjk. MATEJ MUHVIČ Starost: 22 let

Kraj: Novo mesto

Matej Muhvič

Matej zase pravi, da je izredno dobrosrčen in iskren človek. Želi uspeh sebi in vsem okrog sebe. Prav tako je ambicioznost njegova prvina, ki mu včasih rahlo zamegli razum. V oddajo se je prijavil, ker se želi naučiti stvari, ki se jih na ekonomskih šolah ni. Če bi zmagal, bi dal polovico nagrade svojim staršem, drugo polovico pa bi porabil za nakup večjega kombija, da bi lahko bolj mirno izvajal catering. Rad kuha raznoliko, elegantno in prefinjeno. Najuporabnejši nasvet, ki ga je dobil: kuhaj z užitkom in nato pojej svoje frustracije! MARTINA PUŠNIK Starost: 22 let

Kraj: Spodnji Razbor

Martina Pušnik

Martina zase pravi, da je pozitivna, nasmejana, energična in vedno pripravljena pomagati. V MasterChef Slovenija jo je prijavil brat, ker zelo rada kuha in verjame, da je MasterChef lepa odskočna deska za njo. S svojim kuhanjem želi navdušiti Luko, ker ima rad domačnost in ga lahko s tem navduši. Njegova kritika bi ji največ pomenila, saj bi se iz tega veliko naučila. Denarno nagrado bi seveda delila z bratom, ker jo je prijavil. Njena velika želja je, da kupi kavarno in začne svojo poslovno pot. LUKA PANGOS Starost: 29 let

Kraj: Ljubljana

Luka Pangos

Točen, optimističen, nasmejan in vedno pripravljen pomagati. Poskrbi za dobro hrano, pijačo in muziko. Pri neumnostih je vedno zraven. V preteklosti ga je zaznamovalo veslanje, ki mu je dalo ogromno samozavesti in prijateljev, ki jih ima še zdaj. V oddajo MasterChef Slovenija se je prijavil, ker je pustil stresno službo v marketingu in želel ujeti svojo strast – kuhanje. Njegova prva jed so bili špageti s tuno iz pločevinke, danes pa ustvarja odlične krožnike. Za podporo se mora zahvaliti svoji punci, ki ga izziva in spodbuja. Najljubša mu je italijanska kuhinja, brez majoneze mu živeti ni. JULIJA BUKVIČ Starost: 28 let

Kraj: Maribor

Julija Bukvič

Juliji se sodelovanje v oddaji zdi zanimiva pustolovščina. Pričakuje, da bo spoznala en kup super ljudi, da bo dobila veliko novega kulinaričnega znanja ter uživala v dobri hrani. Gledalcem sporoča, da če se kdaj v kuhinji ne bo najbolje znašla, to še ne pomeni, da ne zna kuhati, saj je kuhanje pred kamerami, sodniki in sotekmovalci gotovo neprimerljivo težje kot kuhanje doma. Med kuhanjem se prilagaja sestavinam, ki so v hladilniku, saj se drži načela, da se hrane ne meče v smeti. Njen zaščitni znak je klobuk, njena sanjska destinacija pa Japonska. Tam bi se predajala kulinariki in deskala na njihovih odličnih smučiščih. Verjame, da je treba kuhati z ljubeznijo, jesti z užitkom ter si vzeti čas za dobre obroke. ANDREJA ŠPEH Starost: 29 let

Kraj: Loška dolina

Andreja Špeh

Andreja je magistrica psihologije, mlada raziskovalka, ki jo po koncu šova čaka še doktorat. V življenju si rada postavlja izzive, sploh kulinarične: "MasterChef Slovenija je super priložnost, da sam sebe preizkusiš na kulinaričnem področju ter obenem pridobiš ogromno novega znanja. Dobro je, da včasih pokukamo izven svoje cone udobja." Eno leto je preživela na Švedskem in je izjemno vodni človek. V morja in jezera skače v vseh letnih časih, najraje pa med poletno ploho. Prvi spomini iz otroštva jo vežejo na peko medenjakov, najbolj ponosna pa je svoj sladoled z okusom rdečega vina. DOMEN BERIBAK Starost: 23 let

Kraj: Cerklje na Gorenjskem

Domen Beribak

Domen je nekdanji hokejist, ki rad igra harmoniko in kuha. Zanj beseda "ne" ne obstaja. Zase verjame, da je zabaven, organiziran in fokusiran. Obožuje francosko kuhinjo in je zelo ponosen na svoj praženec s sladoledom in jabolčnim kaviarjem. V šovu pričakuje veliko kuhanja in napoveduje, da bo zelo vroče! LIDIJA SUBAŠIĆ Starost: 28 let

Kraj: Ljubljana

Lidija Subašić

Lidija je diplomirana politologinja, njen življenjski moto pa je ohranjati čisto vest. Je zelo nasmejana in pozitivna, pozorna, družabna in polna energije. Rada se druži in uživa v dobri hrani. Najraje ustvarja s čokolado. Receptov za sladice se drži do potankosti, kar pa ne pomeni, da ji kdaj ne poči dresirna vrečka in krema eksplodira po stenah in stropu ... Kako bi opisala sodnike? Luka – dober učitelj. Karim – perfekcionist za sladice. Mojmir – izviren s kombinacijami okusov. Želi navdušiti vse tri, saj bodo vse kritike enako pomembne. BLANKA ERNIŠA Starost: 45 let

Kraj: Moravske Toplice

Blanka Erniša

Je prijazna in dobrosrčna oseba, ki rada potuje po svetu. Dosti ji pomenijo družina in prijatelji, s katerimi z veseljem preživlja svoj čas. Rada kuha, se uči tujih jezikov in zelo rada ima rože, ki jih tudi sama goji. Z denarjem od zmage bi prenovila svoj lokal in vanj uvedla tudi nekaj kulinarike, saj po 18 letih streženja samo pijače želi strankam ponuditi nekaj novega. Prepotovala je že velik del sveta, preizkusila mnoge eksotične jedi in upa, da jih bo še več. Uspel ji je vzpon na Kilimandžaro, na kar je zelo ponosna. Skoraj tako kot na domač tatarski biftek. DANA ILIĆ Starost: 35 let

Kraj: Ljubljana

Dana Ilić