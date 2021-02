Spoznajte tekmovalce nove sezone MasterChef Slovenija

Razkrivamo vam 16 tekmovalcev, ki se bodo v novi, sedmi sezoni najpopularnejše kuharske oddaje na svetu pomerili v boju za pokal ter naziv MasterChef Slovenije 2021 in 50.000 evrov.

icon-expand Kdo bo najboljši v sedmi sezoni kuharske oddaje Masterchef Slovenija? FOTO: POP TV

Na televizijske zaslone že kmalu prihaja najbolj priljubljen kuharski šovMasterChef Slovenija.Pod budnim očesom treh chefov, Luke Jezerška, Karima Merdjadija in Bineta Volčiča, se bo v kuhinjo podalo šestnajst tekmovalcev, ki bodo morali pokazati svoje kuharsko znanje in prepričati sodnike. Samo eden od spodnjih tekmovalcev bo domov odnesel častno titulo MasterChef Slovenije in denarno nagrado v vrednosti 50.000 evrov. Kdo vse se bo letos boril za laskavi naziv? Robert Anže Blažič, 23 let, Velenje 23-letni natakar, ki obožuje kuhinjo. Pravi, da je zelo sproščen, a hkrati zelo zamerljiv. V kuhinji bo sodnike navdušil s smehom in dobro voljo, če pa bi moral izbirati, da bi lahko kuhal z enim od naših sodnikov, bi bil to Bine. Pravi tudi, da bo najboljši odnos razvil z Luko Jezerškom.

icon-expand Robert Anže Blažič FOTO: Ana Gregorič

Karolina Podvršnik, 35 let, Sveti Duh na Ostrem Vrhu Podeželsko dekle, ki se znajde v vsaki situaciji in ki bo sodnike navdušilo s prefinjeno preprostostjo. Karolina obožuje kuhinjo, zato ne more izbrati med peko in kuho. Nad kuhinjo pa sta jo navdušili mama in babica.

icon-expand Karolina Podvršnik FOTO: Ana Gregorič

Damijan Stingl, 47 let, Podgorje pri Apačah Pozitivno naravnan Damijan se je s kuhalnico prvič srečal, ko je mami pomagal pri pripravi krompirjevih svaljkov. Danes pa najraje pripravlja jedi na žlico in kot pravi, so to jedi, na katere stavi in s katerimi bo "sezul" sodnike MasterChefa.

icon-expand Damijan Stingl FOTO: Ana Gregorič

Katarina Uplaznik, 27 let, Velenje Športnica po duši in po načinu kuhanja. Kot je povedala, se s kuhalnico rada druži šele nekaj let, a je kuho resnično vzljubila. Pravi, da je svoje telo vzljubila šele, ko se je naučila kuhati tako, da je končno premagala dolgoletno bitko z odvečnimi kilogrami. Trenerka, ki dolga leta ni marala ovsenih kosmičev, zdaj pa ljubi ovseno kašo.

icon-expand Katarina Uplaznik FOTO: Ana Gregorič

Adam Šerc, 47 let, Ajdovščina Zgovorni Primorec pravi, da ima najraje italijansko hrano. Od malega se navdušuje nad različnimi kuhinjami, zato je vajen eksperimentiranja in presenečenj. Kuhanje je njegov način sproščanja in s tem sprošča svojo domišljijo. Sodnikov se ne boji, najraje pa bi kuhal z Binetom.

icon-expand Adam Šerc FOTO: Ana Gregorič

Katja Ulčar, 25 let, Ljubljana Ljubiteljica vsega lepega, navihana in zgovorna plavolaska, ki prihaja z majhne kmetije. Pravi, da obožuje izzive in da jo le redko kaj tako pretrese, da ne bi mogla normalno nadaljevati z življenjem. Obožuje kuhanje in delo z ljudmi.

icon-expand Katja Ulčar FOTO: Ana Gregorič

Dušan Šubic, 50 let, Kanj Zase pravi, da je hiter, dojemljiv in spreten. Če bi moral izbirati med kuho in peko, bi izbral peko, saj ljubezen do slaščic izvira še iz otroštva. Pohvali se tudi z različnimi tortami, pravi pa, da njegovo delo ocenjujejo tri občinstva: sestrina družina, sodelavci in bližnji prijatelji.

icon-expand Dušan Šubic FOTO: Ana Gregorič

Kimi Zupančič, 27 let, Rovte Sproščeno dekle, ki pravi, da svojega mesta nikakor ne najde pod slovenskim soncem – njeno srce je doma v topli Španiji. Prepričana je, da bo sodnike 'sezula' s katero od svojih sladic.

icon-expand Kimi Zupančič FOTO: Ana Gregorič

Ljubislav Petrovski, 42 let, Hrušica Dobrosrčen Ljubislav ima kuhinjo rad že od majhnega, ko je kot nadobuden in radoveden malček pomagal staršem. Nikoli ne bo pozabil očetove specialitete – purana s suhimi slivami. Danes pravi, da vsako jed najprej poskusita nečakinji.

icon-expand Ljubislav Petrovski FOTO: Ana Gregorič

Maša Trubačev, 21 let, Cerknica Nasmejana, zgovorna in sproščena Maša pravi, da se pred začetkom šova MasterChef Slovenija ne boji ničesar. "Prideš, skuhaš in to je to," pravi Maša, a vseeno se zaveda, da lahko zaradi kamer, časovnega pritiska in ostrega sodniškega očesa tudi "zmrzne".

icon-expand Maša Trubačev FOTO: Ana Gregorič

Žiga Gabrovec, 29 let, Slovenske Konjice Nasmejan Žiga z zavihanimi brki je očitno navihan že od malih nog, kot je razvidno iz njegove izbrane zabavne zgodbe o sebi. Prva specialiteta, ki jo je pripravil čisto sam, je bil cesarski praženec, danes pa bi sodnike raje navdušil z natrgano govedino in brusničnim prelivom.

icon-expand Žiga Gabrovec FOTO: Ana Gregorič

Natalija Palačković, 29 let, Bohinj Nežna Natalija, ki pravi, da bi najraje kuhala za Rebeko Dremelj, se je v mladosti najprej borila z debelostjo, kasneje pa z anoreksijo. A kljub vsem preprekam je razvila veliko ljubezen do kuhinje in pravi, da že komaj čaka, da se vse skupaj začne.

icon-expand Natalija Palačković FOTO: Ana Gregorič

Patricija Horvat, 34 let, Idrija Zgovorna Idrijka, ki je polna energije in ki ji ni težko čistiti vampov, odkrito govori o svoji življenjski usodi, ljubezni in kuhinji. Kako bi se opisala? "Človek, ki obožuje hrano!"

icon-expand Patricija Horvat FOTO: Ana Gregorič

Bruno Šulman, 21 let, Ljubljana Nasmejani študent psihologije, ki se na dolgi rok najbolj vidi v kuhinji. Kuha že od mladih nog, prvi spomin na samostojno 'kuho' pa sega v leto 2010, ko je imel le deset let in je sam spekel piškote. "Takrat sem mamo vprašal, ali bo en kilogram moke dovolj za peko piškotov," se spominja mladi Bruno.

icon-expand Bruno Šulman FOTO: Ana Gregorič

Irena Kos Mlakar, 50 let, Kresnice Sprva se zdi, da je zadržana, a ko se sprosti, je zelo zabavna. Kot pravi, se nadvse rada šali – tudi na svoj račun. Prvo srečanje s kuhalnico? Pri petih letih si je sama naredila ocvrta jajca in jih močno začinila s poprom. Pravi, da je bila takrat zelo ponosna nase in da so bila jajčka zares okusna.

icon-expand Irena Kos Mlakar FOTO: Ana Gregorič

Alana Vrviščar, 18 let, Ljubljana Najmlajša tekmovalka letošnje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija je 18-letna Alana, ki ve, česa si želi in česa ne. Je izjemno natančna in v kuhinji zelo iznajdljiva. Rada ima barvite, moderne krožnike, med sodniki pa bi za kuharskega partnerja izbrala Karima.