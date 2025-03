Spoznajte tekmovalce nove sezone MasterChefa Slovenija!

Zabeležite v koledar: nova sezona MasterChefa prihaja 17. marca ob 21.10! Vrelo bo od znanja in novih izzivov. V kuhinjo bo vstopilo kar 19 amaterskih kuharjev. 19 posameznikov, ki kljub svojim službam, kuharskih sanj niso obesili na klin. 19 ljudi, ki bi radi zasijali dlje od domačih štedilnikov in so odločeni pokazati sebi in drugim, da so iz pravega testa za naslednjega slovenskega MasterChefa. A pot do predpasnika in s tem uvrstitve v izbrano šestnajsterico ne bo najlažja.

OGLAS

11. sezona poleg znanja, ki ga bodo deležni tako tekmovalci kot gledalci doma, namreč prinaša nekoliko drugačen začetek kot smo ga vajeni. Ena najbolj priljubljenih izobraževalnih vsebin POP TV-ja letos bolj kot kadarkoli prej streže znanje. Veliko znanja. "Opažamo, da se res veliko ljudi navdušuje nad kulinariko, ne le nad osnovami, ampak tudi nad tako imenovanimi fine dining jedmi in temu se bomo v letošnji sezoni precej posvetili. Pripravljamo res dobre masterclass oddaje, v katerih se tekmovalci ne borijo za obstanek ali napredovanje, ampak le učijo. In to ne le od sodnikov, temveč v goste prihajajo tudi vrhunski chefi, kar štirje med njimi se ponašajo z Michellinovo zvezdico in mislim, da je to največ, kar lahko damo gledalcem," pravi Jelena Drobež, vodja projekta.

MasterChef tekmovalci, 11. sezona FOTO: POP TV icon-expand

ANAMARIJA TRUDEN 27-letna zdravnica prihaja iz Blok. Aktivna Anamarija obožuje pripravo hrane, zato jo boste največkrat našli v kuhinji, na vrtu ali pa v šotoru sredi idlične narave. Spanje pod milim nebom jo sprošča, zdaj pa je čas, da so ji zvezde naklonjene tudi za MasterChef štedilnikom.

BARBARA POLJANEC 36-letna Škofjeločanka najbolj uživa pri pripravi sladic. Zase pravi, da je natačna, lojalna, včasih trmastna, obožuje hribe in adrenalinske podvige. Rada tudi nabira kolesarske kilometre, a sedaj bo v ospredje postavila kuharsko traso.

BARBARA RIBIČ 25-letnica iz Lenarta je diplomirana inženirka medijskih komunikacij. Nasmejana, energična in vztrajna so trije pridevniki, s katerimi bi opisala samo sebe. Ker je odraščala na kmetiji v krogu velike družine, sta jo z domačo kuhinjo spoznali babica in mami. Zdaj bo podedovano znanje skušala čimbolje vnovčiti.

BLAŽ PLOHL 22-letnik prihaja iz Svetega Tomaža. Po poklicu je maser. Če bi ga vprašali, kako vidi samega sebe, ne bi dolgo razmišljal: športen zabaven, včasih filozofski. Prisega na dobro družbo, iskrene prijatelje in na okusno hrano. Zelo pomembna sta sta mu tudi zdravje in holistični način življenja. Tudi ta vidik bo skušal preslikati v svoje krožnike.

DAN PROHART Vsestranski 40-letnik z Zbilj pri Medvodah je energičen, zgovoren in ustvrajalen. Ne le v kreiranju videov, temveč tudi v kuhinji. Iz prve roke vam lahko potrdi, da življenje ponudi drugo priložnost, izkusil je namreč možgansko kap, zato se po ozdravitvi še bolj trudi uživati v trenutku in ujeti svoje sanje.

DAVIDA POGOREVC HAFNER 24-letna študentka prihaja iz Svete Ane v Slovenskih Goricah. Ker študira turizem in doma pomaga v vinogradih ter vinski kleti, bi v prihodnje obe ljubezni rada združila v eno in odprla glamping z restavracijo, ki bi bila tesno povezana z vinarstvom.

ERIKA ČRNIGOJ 19-letnica prihaja iz Brd, a živi v Kopru, kamor se je preselila takoj, ko je dopolnila 18. let. Najbolj uživa v pripravi sladkega, na krožniku pa bolj uživa v slanih jedeh. Pravi, da je smešna, iskrena in posebna. Da v kuhinji rada eksperimentira in da je pripravljena na nova znanja, ki jih bo pridobila v oddaji.

JURE KIRBIŠ Jure prihaja iz Maribora, star je 28 let. Študira farmacijo in pomaga v kuhinji. Predan je športu in naravi. Najraje nabira gobe in vrtnari. Njegova največja vrlina je iznjadljivost, kar mu bo zagotovo prišlo prav tudi pri pripravi jedi, s katerimi bo želel navdušiti sodnike.

KAJA NAVERŠNIK 22-letna Kaja je doma v Šmartnem na Pohorju in je organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Zase pravi, da je vsestranska, energična, pozitivna in nasmejana. Če bi zmagala, bi investirala v nova znanja in nadgradnjo domače turistične kmetije.

MARTINA TRGOVEC Martina je Hrvatica, stara je 40 let in po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Kuha že od malega, saj je bila veliko sama doma in se je zgodaj naučila pripraviti topel obrok. Zase pravi, da je vesele in optimistične narave, in da sta to tudi glavna atributa, poleg kuhanja, ki bosta očarala sodnike.

MATIC MAČEK 29-letni Ljubljančan se je sicer že podal na samostojno podjetniško pot, a sanj do kulinarike ni ovrgel. S kuhalnico se je prvič srečal v osnovni šoli, ko so pri predmetu gospodinjstvo pekli piškote. Ne mara lešnikov, obožuje pa peko na žaru.

MICHAELA KOPLOVA 30-letna Michaela oziroma Miša kot ji pravijo prijatelji prihaja iz Domžal, živi pa na Dunaju. Je radovedna, ustvarjalna in vedno pripravljena pomagati. Navdihujejo jo različni umetniški in kulturni vplivi, uživa pa v iskanju novih pristopov, tudi v kuhariji. V prihodnosti bi rada združila dve veliki ljubezni; poznavanje številk in ozadje gastronomskega sveta.

NATALIJA SEBANC 25-letna Natalija prihaja iz Tržišča, ukvarja se z laboratorijske biomedicine. Zelo uživa v pripravi hrane, najbolj pa obožuje sladice. Njen največji kuharski eksperiment je bila izvedba čokoladnih pralin. A ker njene sladice zaenkrat navdušijo le domače, je odločena očarati sodnike.

PIA PAJNIČ 23-letna študentka iz Preserj pravi, da je prijazna in vedno pripravljena pomagati drugim. Njena prva kuharska specialiteta so bile palačinke, ki so na krožniku končale kot šmoren. Pravi, da je ni strah izzivov, ki jih prinaša tekmovanje. Če bi zmagala, pa bi denar namenila kuharskemu izobraževanju v znameniti Le Cordon Bleu.

TADEJ LADINEK Inženir strojništva je star 32 let. Doma je v Muti, čeprav je to kraj, za katerega je rekel, da tam nikoli ne bo živel. Zarečenega kruha se največ poje, v njegovem primeru tudi speče. Na prvi pogled je morda sramežljiv, a se v dobri družbi prijateljev hitro sprosti. V kuhinji najde strast, mir in nepopisno veselje.

TAMARA ERLAH 33-letna mamica dveh otrok prihaja iz Žirovnice. Rada kuha in peče. S kuhalnico se je srečala že zelo zgodaj, saj sta oba starša po poklicu kuharja. Njena prva specialiteta je bil dunajski zrezek. Ker ima kuharijo dobesedno v krvi in se hitro uči, se izzivov v oddaji zelo veseli.

ANJA OBERSTAR 41-letna Škofjeločanka je diplomirana ekonomistka in oseba, ki nenehno išče pustolovščine in je zelo motivirana, ko si zada nov izziv. Odločena je, da bo MasterChef izkušnja nekaj, kar bo skušala čimbolje izpeljati. Njen največji kuharski eksperiment je japonski cheesecake, za katerega verjame, da bo nekega dne uspel kot mora. Zdaj je pri poskusu številka 15.

LARA KUTNAR 22-letna Lara prihaja iz Ljubljane. Pravi, da je delavna, zvesta, ambiciozna in željna novega znanja. Njena največja želja je postati vrhunska slaščičarka. Zaveda se, da lahko tekmovanje v MasterChefu prinese tudi težke trenutke, vendar ga vidi kot izjemno priložnost za pridobivanje novega znanja in odprtja novih poslovnih poti.

SAMO KREFT 52-letni univerzitetni profesor iz Divače v sebi združuje resnost profesorja in igrivost človeka, ki ga zanima vse od plesa do zimskega kopanja v mrzlih rekah. Za štedilnikom MasterChefa bo skušal navdušiti z nenavadnimi kombinacijami in uporabo zapostavljenih živil. Če bi zmagal, bi odprl svojo restavracijo.

POP TV ponosno predstavlja novo kulinarično popotovanje, ki je bilo preteklo leto celo nagrajeno s priznanjem za promocijo kulinarike in dvigom ugleda gostinskih poklicev. 11. sezona Masterchefa bo na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.10 na POP TV.