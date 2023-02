Spoznajte tekmovalce nove sezone šova MasterChef Slovenija

Deveta sezona MasterChefa Slovenija odpira vrata, skozi katera je entuziastično vstopilo 16 novih tekmovalk in tekmovalcev z enako misijo: postati nov MasterChef Slovenija. Pod uro, ki bo neusmiljeno priganjala nov razred tekmovalcev, so jih počakali prekaljeni sodniki, vrhunski chefi in dobri prijatelji Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi. tekmovanje si boste namreč lahko KMALU ogledali na POP TV, dan prej pa na VOYO.

Aljoša Galun Starost: 32 let

Kraj: Spodnje Jablane

Zaposlitev: elektrotehnik računalništva/prodajalec Aljoša je radoveden Štajerc, ki najraje dela z ljudmi. Po službi svoj stres sprošča v kuhinji, kjer ustvarja preproste, a okusne jedi. Pri sladicah veliko eksperimentira, kljub temu pa je v njegovi kuhanji vedno organiziran kaos. Stavi, da bo sodnike navdušil s svojo mirnostjo in pristnimi okusi.

Špela Leskovar Starost: 23 let

Kraj: Velenje

Izobrazba/Zaposlitev: Frizer 23-letna frizerka je energična, zabavna in nasmejana, ki priznava, da v njeni kuhinji navadno vlada kaos. V šovu stavi na svoje mehiške tortilje, do potankosti pa ima razdelano tudi poslovno idejo lastne restavracije . Z nagrado bi začela svojo sanjsko pot - odprla bi svojo kavarno in bistro.

Žiga Škvorc Starost: 27

Kraj: Ljubljana

Izobrazba/zaposlitev: dipl. multimedijski producent / producent / 2D animator Žiga Škvorc se je v kuhinjo zaljubil, ker združuje kombinacijo tehničnega in oblikovnega znanja. Tam na dan preživi približno eno uro, ob tem pa rad pripravlja tako sladke kot tudi slane jedi. Kljub temu da se skuša držati meril in postopkov, pravi, da mu vedno uspe ustvariti kaos.

Zala Pungeršič Starost: 23 let

Kraj: Šmarješke Toplice

Izobrazba/Zaposlitev: študentka Zala pravi, da v njeni kuhinji ponavadi vlada urejeni kaos. A čeprav je na zunaj videti, kot da je sredi neurja, sama vedno ve, kje ima kaj in kaj še mora postoriti, da bo njena jed končana. Receptur se nikoli ne drži do potankosti, vedno kaj odvzame, doda ali zamenja – vsako njeno kuhanje je eksperiment. Stavi, da bo v šovu MasterChef Slovenija sodnike prepričala s svojo energičnostjo, zagnanostjo in iznajdljivostjo.

Lucijan Lipovšek Starost: 27

Kraj: Radeče

Izobrazba/zaposlitev: dipl. ekonomist / trenutno brezposeln

Lucijan se je prvič spopadel s kuhalnico v osnovni šoli, ko je staršem pomagal pri kuhanju. Njegova prva kuharska izkušnja je bila torta, ki jo je pripravljal kar tri dni pod budnim očesom svoje sestre. Danes najraje pripravlja slane jedi, ki se mu zdijo bolj uporabne kot sladke, njegova kuharska specialiteta pa je ragu, ki bo po njegovem sezul MasterChef sodnike. Barbara Nonis Starost: 45

Kraj: Šempeter pri Gorici

Izobrazba/Zaposlitev: komercialist

45-letnica je velika ljubiteljica morja in morske hrane. V globine se odpravi tudi s harpuno in iz morja najraje pride s svežo hobotnico, ki jo potem pripravi za družino. Je pa tudi velika ljubiteljica japonske kulture in njihovih tradicionalnih jedi. Pravi, da je srečno poročena ženska, s svojim možem imata tri otroke, ki ju, kot pravi, vzgajata s pokončno držo. Nerada hrano meče v smeti, zato se potrudi porabiti vse, kar ima v omarah in v hladilniku. Saša Košuta Starost: 38

Kraj: Šempas

Izobrazba/zaposlitev: elektronik/ poslovodja

Če bi bil nasmejani Primorec Saša Košuta jed, bi bil kar mineštra, ker je, kot pravi, cel zmešan. Poslovodja, ki se je s kuhinjo srečal že v rosnih letih, rad eksperimentira in se le redko drži receptov. Sam si najraje privošči slane posladke, po besedah drugih pa mu od rok gre tudi priprava sladic. In kako bi porabil denarno nagrado? "Prej, kot lahko rečeš keks," se je pošalil. Brina Robnik Kobal Starost: 21let

Kraj: Ljubljana

Izobrazba/Zaposlitev: Študentka komunikologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

21-letnica, ki se je udeležila akademije Gordona Ramseyja, a njega žal ni spoznala, se je pa na akademiji naučila marsičesa. Brina pravi, da blesti v omakah, sja so ravno te tiste, ki krožnik dvignejo na novo raven. Pričakuje, da tekmovanje v MasterChefu ne bo najlažje, a se zaveda, da se ravno iz stvari, ki nam predstavljajo izziv, lahko naučimo nekaj novega. Od sodnikov najbolj želi navdušiti Bineta, saj se ji zdi, da sta si po slogu kuhanja najbolj podobna. Marko Vertačnik Starost: 38

Kraj: Lesce

Izobrazba/zaposlitev: tiskar/samozaposlen

Marko je družinski človek, rad potuje in odkriva nove kraje. Njegova velika strast je kuhanje, kjer rad eksperimentira. Žal njegova želja po ustvarjanju novih receptov včasih pripelje do neokusnih jedi, a kot pravi, se iz tega veliko nauči. MasterChef sodnike bo skušal prepričati s svojimi močnimi in pristnimi okusi. Doris Vlah Starost: 59

Kraj: Opatija

Izobrazba/Zaposlitev: trgovka/upokojenka

Upokojena trgovka iz Opatije velja za simpatično in zgovorno osebo, ki se zna dobro pošaliti tudi na lasten račun. Zase pravi, da bi bila v svetu hrane debela, sočna in fina buča, medtem ko prve spomine na kuhinjo enači z mrzlo sardino, ki jo je poskusila. Tilen Belošević Starost: 24 let

Kraj: Celje

Izobrazba/zaposlitev: študent laboratorijske zobne protetike

Tilen je bil kot otrok pri hrani zelo izbirčen, zato se je posluževal predvsem sladkega. Kasneje je začel odkrivati slane jedi in različne kombinacije okusov, ki so ga spreobrnile v ljubitelja slanega. V kuhinji vsak teden preživi od dve do tri ure, njegova specialiteta pa je jabolčna pita, saj gre za sladico, ki jo je v življenju največkrat pripravljal in posledično najbolj izpilil. Anja Fir Starost: 29

Kraj: Črnomelj

Izobrazba/zaposlitev: diplomirana anglistka

Rada potujem in odkrivam mesta ter kulinariko lokalcev, spijem preveč kave, najraje jem sladoled pozimi, berem, igram ukulele in vsake toliko vzamem v roke violončelo, da vidim, če še znam spraviti zvok iz njega," se opiše zgovorna 29-letnica. Njen največji kulinarični eksperiment pa je 18-urni krompir. Na vprašanje, koga od treh sodnikov se najbolj boji, pravi, da kar vseh treh. Zakaj? "Ker je vsak strokovnjak na svojem področju," je povedala. Nik Marolt Starost: 23

Kraj: Ljubljana

Izobrazba/Zaposlitev: Gimnazijski maturant/brezposeln

Nik kuha odkar se spomni. Takoj, ko je bil dovolj visok, da je videl čez kuhinjski pult, je namreč pomagal mami pri 'čaranju' kuharskih dobrot. Ljubezen do kulinarike se ga drži še danes, pred štedilnikom pa vedno rad preizkuša nove stvari. Najraje pripravlja kombinacijo sladkega in slanega, ki je po njegovem zelo podcenjena. Sabina Jeršin Starost: 28 let

Kraj: Trebnje

Izobrazba/Zaposlitev: Diplomirana medicinska sestra

Mamica dveh otrok in velika navdušenka peke sladic pravi, da si želi, da bi sodnike navdušila prav s svojimi monoporcijskimi sladicami. In kaj bi bila, če bi bila hrana? Sočna sladica, seveda! 28-letnica je navdušena nad kuhanjem in se svojih začetkov spominja kot mala deklica, ki se je vrtela okoli babice, ko je ta pripravljala kosila in slaščice. Njen prvi poskus v kuhinji so bile kremšnice, njena največja mojstrovina pa 3D torta. Marko Lapajne Starost: 53

Kraj: Koper

Izobrazba/Zaposlitev: Ekonomski tehnik/prodajalec

Marko zase pravi, da je oseba z ostrim pogledom, za katero se skriva mehka duša, ki je vedno pripravljena pomagati. Že od malih nog je ljubitelj sladkega, kar pa je z leti s svojimi kuharskim znanjem nadgradil, da lahko sedaj s sladicami razvaja svojo družino. V kolikor bo s svojimi specialitetami navdušil MasterChef sodnike in zmagal, bi delež nagrade usmeril v kuharsko izobraževanje. Sandra Dobaj Starost: 34

Kraj: Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izobrazba/zaposlitev: gim. maturantka/zavarovalna zastopnica

