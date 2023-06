Finalistki Anja in Zala bosta morali brez prestanka kuhati kar pet ur

Pred nami je prvi ženski finale v zgodovini kuharske oddaje MasterChef Slovenija. Anja in Zala sta pometli s konkurenco in se prebili do zadnjega dejanja, a le ena od njiju bo na koncu domov odnesla 50.000 evrov in si priborila laskavi naziv Masterchef Slovenije 2023. Finalno oddajo, v kateri bosta Anja in Zala kuhali kar pet ur, lahko spremljate tudi na našem portalu 24ur.com.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 21:35 Anja: "Danes moram biti zelo osredotočena. Dati moram vse od sebe in pokazati vse, kar znam, da lahko zmagam." icon-clock 21:34 Bine: "Tako enakovredni nasprotnici sta, da bo o razliki odločala le zbranost." icon-clock 21:34 Bitka se je začela Na začetku imata Anja in Zala na voljo 20 minut za kreiranje, načrtovanje in razmišljanje. "Teh dvajset minut je najbolj pomembnih, bolj kot kuhanje," meni Bine. icon-clock 21:34 icon-clock 21:34 Tretji hod Pri sladici imata tekmovalki prosto pot, kreirati jo bosta mogli sami. Zanjo bosta imeli na voljo kar 120 minut, kot je rekel Bine, pa pričakujejo, da naj bo to sladica, ki bo vredna pokala. Prikaži vse