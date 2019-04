Srceparajoče priznanje: otroci so se izživljali nad njim

A ukoreninjena strah in nesamozavest ob tem nista kar izginila, rane so bile globoke. Vse se je začelo v času osnovne šole in se nadaljevalo še v srednji šoli. Tomaž: "Prva štiri leta so bila v redu, ko pa smo iz podružnične šli v osnovno šolo, so nas razdelili, poleg tega so se začeli problemi z družino. Pridobil sem veliko teže, imel sem težave z učenjem, ker sem dislektik, in so me začeli zafrkavati. Potem pa se je samo še stopnjevalo. Bil sem tarča vseh bedarij s strani mojih sošolcev. Ko smo bili na kakšnem izletu in smo kje prespali, so se prišli posmehovat in se izživljat na moj račun."

Ste se tudi vi spraševali, kako se lahko človek, ki se zaradi nesamozavesti boji živeti in ga je strah vsega, kar je zunaj njegovega okolja, prijavi k sodelovanju v najbolj napetem in napornem kuharskem tekmovanju v Sloveniji? Tomaž Zevnik nam je zaupal, da je bilo za takšno odločitev potrebnih več dejavnikov. Najprej mu je sodelavka Anica položila na srce, da nima kaj izgubiti, potem so ga tri mesece dražili in hecali, nato pa se mu je iztekla še pogodba za službo. Ko so ga ustvarjalci poklicali na razgovor, je zgrabil priložnost.

Podobno stisko doživlja veliko otrok, a Tomaž ne vidi rešitve v tem, da bi se zaupali svojim staršem: "Žal se potem samo še bolj spravljajo nate in potem sploh ne veš, kaj narediti. Dobro je imeti kolega, ki stoji za tabo, ki te brani. Da imaš neko podporo. Jaz sem imel enega kolega, s katerim sva ušpičila in doživela marsikaj, potem pa so naju ločili in sem to podporo izgubil." Imajo pa starši veliko vlogo pri preprečevanju tovrstnega dogajanja skozi vzgojo. Tomaž: "Starši bi morali od samega začetka, od majhnih nog otrokom vcepljati v glavo, da se ne dela tako, da se ne žali. Učiti bi jih morali spoštovanja do drugih, podpirati in utrjevati bi morali to, kar se naučijo v vrtcu in šolah."

Danes na njegovem telesu ni niti sledu o odvečnih kilogramih. Odločitev za spremembo je sprejel pred šestimi leti. Tomaž: "S skavti smo šli na državno srečanje skavtskih voditeljev in smo šli malo naokoli in sem videl, da imajo kilogrami posledice na mojem zdravju. Poleg tega sem opazil, da se je moja punca spreminjala, premikala naprej, jaz pa sem bil še vedno na mestu, in sem začel delati na sebi." Začel se je zdravo prehranjevati in teči, kilogrami pa so počasi skopneli.