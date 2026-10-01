Srce parajoče: Vse na svetu bi dal, da bi jih lahko še enkrat objel

Gregor Spudič je zajokal, ko je pred individualnim kuhanjem na fotografiji zagledal svojo sestrično, ki je še edina živeča v njegovi družini. Ob strani mu je stala v najtežjih trenutkih v njegovem življenju: ob smrti očeta, nato obeh bratov in ljubljene mame. Gregor: " Enostavno pogrešam jih, in ko njo vidim, vidim avtomatično svojo mamo. In zame so to res lepi spomini, hkrati pa zelo težki, in vse na svetu bi dal, da bi lahko vse še enkrat objel. "

Gregor je z gledalci delil tudi ganljivo pismo, ki mu ga je posvetila njegova mama. Našel ga je po njenem slovesu in je njegova velika dragocenost. Dragoceno pa je bilo tudi pismo njegove sestrične, ki ga je prejel med kuhanjem. V njem je pisalo: "Tvoje vodilo v življenju so srčnost, znanje, pogum in vztrajnost. Dodaj k vsaki jedi svojo zlato barvo. To je pot do uspeha."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.