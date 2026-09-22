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MasterChef Slovenija

Štiri jedi brez napak, a Tadej je šel še korak dlje

Velenje, 22. 09. 2026 21.34 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so na tokratnem izzivu pripravljali brezmesne različice znanih in priljubljenih mesnih jedi. Sodniki so imeli težko delo, saj so na okušanje dobili izvrstne jedi. Kar štiri med njimi so bile brez napak, izstopala pa je jed Tadeja Oblaka.

Mesne klasike v brezmesni različici

Tekmovalci so prav dobro poznali jedi, ki so jih sodniki tokrat postavili prednje. Med njimi so izbirali po vrstnem redu, ki ga je določil žreb. Daniela Perdih je izbrala taco, Karin Podboršek testenine z bolonjsko omako, Tjaša Kušter kanelone, Tanja Rajar polnjene paprike, Ian Polak Rožac kari, Gulnaz Ulibaeva golaž, Ajda Osta mesne kroglice, Tadej Oblak musako, Gregor Spudič hamburger, Jure Brumen chili con carne, Dominik Gajšek mesno pito, Anni Masieievski je ostala Štefani pečenka.

Bi jih znali pripraviti v brezmesni različici?
Bi jih znali pripraviti v brezmesni različici?
FOTO: POP TV

Tekmovalci so bili presenečeni, ko so jim sodniki dali na voljo 5 minut, da se dobro pripravijo. V trgovini so ugotovili, da tam ni prav nobenega mesa. Anna je upala, da bodo pripravljali sladico, Gregor pa je pravilno ugotovil, da bodo kuhali vegetarijanske jedi. Mojmir: "Vaše mesne klasike pričakujemo v brezmesni različici." Originalu so se morali čim bolj približati tako po videzu kot okusu. Mojmir: "Jedi pripravite tako, da mi trije ne bomo pogrešali mesa." Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut in ves čas odprto trgovino.

Zame je to nekaj, kar ne obstaja

Gulnaz je imela precejšnje težave, saj si ni predstavljala golaža brez mesa. Gulnaz: "Zame je to nekaj, kar ne obstaja." Gregor je želel sodnikom predstaviti posebno bombetko za hamburger, a so se ti bali, da se ne bo dovolj posvetil polpeti. Tadej je ugotovil, da bo moral pohiteti, da bo svojo musako pravočasno dal v pečico. V nadaljevanju je pozitivno presenetila Tjaša. Sodniki so bili navdušeni nad njenim brezmesnim nadevom za kanelone. Karim je bil navdušen tudi nad Tadejevo musako, ki je vabila iz pečice. Tjaša je končala pred iztekom časa in si je privoščila malico, palačinko z marmelado.

Težka odločitev za sodnike

Sodniki so za pokušanje izbrali Tjašino jed. Kanelon s tofujem, lečo in zelenjavo jim je zelo lepo dišal. Mojmir je povedal, da je sodnike uspela pretentati s svojim nadevom. Luka ji je čestital za okusen nadev in hrustljavo zunanjost kanelona.

Sodniki niso izbrali Annine jedi, odločili so se za Tadejevo musako. Tekmovalec je meso zamenjal z bučkami, korenjem, stebelno zeleno in gobami, njegova musaka pa je vabila že ob prerezu. Karim: "Kar sveti se od sočnosti." Sodniki so Tadeju po okušanju zaploskali. Luka: "Tudi pomislim ne, da tukaj notri ni mesa." Karim: "Jaz mislim, da ni mesojedca na tem svetu, ki bi rekel, da mu to ne ustreza. Super."

Tadejeva zmagovalna musaka
Tadejeva zmagovalna musaka
FOTO: POP TV

Sodniki so zaradi nepravih začimb preskočili Gulnazin golaž, so pa na okušanje povabili Jureta. Njegov chili con carne je bil zelo okusen in ravno prav pekoč, Luka je pogrešal le več povezave med tofujem in omako. Danielin taco je bil svež in ravno prav pikanten, težava pa je bila v tortilji, ki je bila malce preveč zbita. Mojmir ji je kljub temu čestital.

Ianov kari je bil sočen, okusen in bogat. Karim bi si želel več zelenjave oziroma svežine, saj je bila jed zelo bogata. Karin in Gregorju ni uspelo priti na pokušanje, predzadnja je bila Tanja, ki je svojo papriko namesto z mesom nadevala z ajdovo kašo, tofujem in gobami. Mojmir se je pritožil, ker je bila na krožniku samo ena paprika. Tudi Luka je jed pohvalil: "To je zelo dobro, jed deluje. Omaka popolna, paprike pečene, še vedno malo na zob. Super."

Ajdine kroglice so bile presladke, kar je pomenilo, da so sodniki kot zadnjo poskusili Dominikovo 'mesno' pito. Luka je bil navdušen, Karim je pohvalil hrustljavo zapečeno testo, Mojmir je bil navdušen nad začinjenostjo. Sodniki so se strinjali, da bodo imeli resnično težko odločitev.

Zmaga za Tadeja

Mojmir je pred razglasitvijo povedal: "Vaša naloga je bila, da razbijete najbolj zakoreninjen mit, da brez mesa ne gre." Pri tem so bili najbolj uspešni Tadej, Tanja, Tjaša in Dominik, ki so pripravili jedi brez napak. Luka: "Vsi ste dosegli točno to, kar smo mi trije danes iskali. Ampak eden med vami je s svojo jedjo šel še korak dlje." Uspelo je Tadeju, ki je postal zmagovalec zahtevnega izziva. Tekmovalec je bil tako vesel, da je po prihodu na balkon s Tilnom Zonto zaplesal sirtaki.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tadej oblak

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