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MasterChef Slovenija

Štiri neizprosne preizkušnje na prvem izločitvenem testu

Velenje, 03. 09. 2026 16.13 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sedmerica tekmovalcev, ki jim ni uspelo priti na balkon, se bo pomerila v prvem boju za obstanek. Čakajo jih štiri neizprosne preizkušnje, po katerih se bo moral eden izmed njih posloviti od pokala in denarne nagrade.

Prejšnjič je Tilen Zonta na prvem pravem MasterChef izzivu s svojo svetovno znano parmigiano navdušil sodniško trojico in se kot edini iz osmerice podal na balkon. Sedem tekmovalcev, Gulnaz Ulibaevo, Valentino Pukšič, Tanjo Rajar, Miho Blatnika, Tjašo Kušter, Dominika Gajška in Klemna Rutarja, pa čaka prvi izločitveni test.

Sodniki so za prvi boj za obstanek pripravili štiri neizprosne preizkušnje, tri hitre kroge kuhanja in zadnji, odločilni obračun. Spopasti se bodo morali z najbolj osnovno, a hkrati najpomembnejšo sestavino, vodo. Klemen se bo čudil: "Kaj naj z vodo naredim? Zavrem?" Valentina bo še bolj presenečena: "Daj nehajte. Resno?"

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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