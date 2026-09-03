Štiri neizprosne preizkušnje na prvem izločitvenem testu

Prejšnjič je Tilen Zonta na prvem pravem MasterChef izzivu s svojo svetovno znano parmigiano navdušil sodniško trojico in se kot edini iz osmerice podal na balkon. Sedem tekmovalcev, Gulnaz Ulibaevo , Valentino Pukšič , Tanjo Rajar , Miho Blatnika , Tjašo Kušter , Dominika Gajška in Klemna Rutarja , pa čaka prvi izločitveni test.

Sodniki so za prvi boj za obstanek pripravili štiri neizprosne preizkušnje, tri hitre kroge kuhanja in zadnji, odločilni obračun. Spopasti se bodo morali z najbolj osnovno, a hkrati najpomembnejšo sestavino, vodo. Klemen se bo čudil: "Kaj naj z vodo naredim? Zavrem?" Valentina bo še bolj presenečena: "Daj nehajte. Resno?"

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.