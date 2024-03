Stopnička višje za mlado barmanko Martino Pušnik

OGLAS

21-letna Martina Pušnik iz Spodnjega Razborja na Koroškem je odraščala na kmetiji, kjer imajo trenutno kar 20 glav živine, 50 kokoši in 20 zajcev. Srce je pozitivno, nasmejano in energično dekle vleklo v gostinske vode, toda njene kmečke korenine so globoke. Martina: "Obožujem delo z ljudmi in gostinsko delo je točno to, kmečko življenje pa ostaja v meni in vedno bo. Odraščanje na kmetiji mi je prineslo trdo delo, povezanost z naravo in živalmi. Poleg svojega gostinskega dela vedno pomagam doma na kmetiji. Mogoče pa kdaj združim to dvoje, kmečko življenje in gostinstvo."

Delavnost je vsekakor ena izmed vrlin študentke 2. letnika programa gostinstvo in turizem, dela namreč v kar treh različnih restavracijah, ob tem pa si želi čim več iskrenih in razumevajočih gostov. Martina: "Da ti vedno iskreno povedo, ko narediš kaj narobe, ker s tem tudi ti rasteš in postaneš vedno boljši. Da cenijo naše trdo delo in se zavedajo, da so delovne razmere v gostinstvu lahko zahtevne, in razumejo, da se res trudimo po najboljših močeh. Želimo vsem ugoditi in skrbimo za to, da gredo iz naše restavracije vedno zadovoljni." Naporno in trdo delo pa Martini prinaša izkušnje, ki ji bodo prišle prav v MasterChef tekmovanju. Martina: "Najbolj to, da sem hitra, iznajdljiva, mirna in spretna. V tekmovanju je to samo prednost, ker moraš hitro razmišljati, biti iznajdljiv, miren in spreten, in mislim, da so mi prav to trdo delo in ti težki dnevi prinesli največ izkušenj, ki jih potrebujem za to tekmovanje in za na to pot, na katero se bom podala."

Martini tekmovanja niso tuja, kot barmanka je lani na mednarodnem tekmovanju na Bledu osvojila 2. mesto: "To je bilo moje prvo tekmovanje, na katerega sem se pripravljala več kot mesec dni. Res sem zmešala veliko koktajlov, razmišljala o okusih in sestavinah. Zavedala sem se, kakšno konkurenco imam, in upala, da ne bo moj koktajl najslabši, nato pa razglasijo, da sem na mednarodnem tekmovanju osvojila 2. mesto, česar res nisem pričakovala. Takrat veš, da so bile vse neprespane noči vredne tega truda in da se na koncu vse povrne. Največja zanimivost je pa to, da sploh nisem imela treme in je bilo to moje prvo tekmovanje."

