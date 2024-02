Sveže poročeni Luka Novak: Nisva imela ne prvega plesa ne poročne torte

"Poročila sva se na nama ljubi lokaciji v Vipavski dolini, in sicer v vinski kleti kmetije Tomažič. Že sama lokacija in povabilo, ki so ga prejeli svatje pove, da je bila poroka daleč od tradicionalne," za 24ur.com povedal Luka Novak , zmagovalec osme sezone MasterChefa Slovenije ter dodal, da je poroka potekala v ožjem družinskem krogu, ker so to ljudje, ki jima največ pomenijo. "A to ne pomeni, da žurke ne bo," je v smehu dodal Luka.

In glede na to, da je Luka chef, nas je zanimalo, kakšno hrano so si privoščili na poročni dan. "Priznam, da tudi če sem chef in nama je obema kulinarika zelo pomembna, sva hkrati zelo preprosta. Po obredu smo si privoščili odlično šunko v testu s hrenom ter slovenskimi siri prav na kmetiji Tomažič, potem pa smo slavje nadaljevali na turistični kmetiji Kuren. Prav tako smo poročno torto preskočili in si privoščili odličen jabolčni in marelični štrudelj."

Marca prvič očka

V začetku marca se Luka in Klara veselita prihoda novega družinskega člana in kot je zmagovalec MasterChefa povedal za naš portal, se zavedata, da bodo začetni meseci zelo naporni, a se jih že nestrpno veselita.

Za enkrat prihod dojenčka poteka sproščeno: "Nekaj priprav definitivno je, pa vseeno prihod otroka poteka za enkrat sproščeno. Oba še vedno delava, trenutno se pripravljamo še na poseben dogodek, in sicer Valentinovo doživetje, ki bo potekalo v našem novem showroomu Octus, ki sva ga odprla v začetku januarja. Sobica in oblačila so pripravljena, ime je izbrano. Sva pa se odločila, da ga za enkrat še ne razkrijeva."