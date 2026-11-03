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MasterChef Slovenija

Tadej do mesta v elitni peterici: Še angelčki bi zapeli, tako je dobro

Velenje, 03. 11. 2026 21.32 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so za drugo mesto v elitni peterici pripravljali restavracijske jedi. Sodniki so na koncu odločali med izvrstnima krožnikoma Tadeja Oblaka in Dominika Gajška. Ker se niso mogli poenotiti, so glasovali. Z dvema glasovoma se je na balkon povzpel Tadej.

Čas je bil za asa iz rokava

Tekmovalci so dobili drugo priložnost, da se uvrstijo v najboljšo peterico sezone. Karim Merdjadi: "Vse, o čemer ste sanjali pred vstopom v tekmovanje, je zdaj na dosegu roke." Sodniki so se lepo uredili, v kuhinji je čakala miza, za katero so želeli uživati kot v pravi restavraciji. Luka Jezeršek: "Ko naročiš restavracijsko jed, ne dobiš samo hrane, dobiš doživetje." Kot je dodal, je napočil čas, da tekmovalci pokažejo ustvarjalnost in vržejo asa iz rokava. Pripraviti so morali restavracijsko glavno jed, ki bi jo lahko postregli kot del štirihodnega menija. Na voljo so imeli ves čas odprto, bogato založeno trgovino, 70 minut časa za pripravo in 20 minut za zaključevanje ter serviranje jedi.

Zmagovalna restavracijska jed Tadeja Oblaka
Zmagovalna restavracijska jed Tadeja Oblaka
FOTO: POP TV

Sodniki so pozorno opazovali Tadeja Oblaka, ki se z restavracijsko jedjo še ni dokazal. Luka je prišel k njegovi kuharski postaji, ko je imel težave pri odstranjevanju jastogovega mesa. Mojmir Šiftar je ustavil Dominika Gajška, ki je med kuhanjem dobil idejo za pozdrav iz kuhinje s kruhom in maslom. Sodnik je tudi ugotovil, da Gregor Spudič pripravlja jed, ki jo je Karim pripravljal na enem izmed MasterClassov. Luka ga je spodbudil, saj se je boril s slabim počutjem. Spomnil ga je na njegove sanje o tem, da bi napisal knjigo o svoji preobrazbi. Karim pa je bil počaščen, da se je tekmovalec lotil priprave njegove jedi.

'Še angelčki bi zapeli, tako je dobro'

Tekmovalci so drug za drugim zaključevali svoje jedi, prvi je bil na vrsti Tadej. Sodniki so bili navdušeni nad njegovimi krožniki, na katerih so bili škampova omaka, posteljica iz fižola, krompirja in koromača, škampi in jastog, koprčevo olje, listič in osočnik. V jedi so tudi izredno uživali. Luka je povedal, da si jo bo zapomnil. Mojmir: "Še angelčki bi zapeli, tako je dobro." Karim je užival v pookusih bogate omake, izkušnjo je opisal kot neverjetno.

Gregor je z zadnjimi močmi pripravil krožnike, na katere je bil ponosen. Upal je, da bodo tudi boljši od Karimovega. Pripravil je kapesante na masleni polenti, guanciale, koren peteršilja, marinirane marelice in omako. Žal so bile kapesante premalo pečene. Mojmir je pohvalil ostale komponente, a jedi ni videl kot glavne, temveč kot predjed. Karim je upal, da ga to ne bo potrlo, saj v njem vidi velik potencial.

Jure Brumen je med serviranjem ugotovil, da njegov pire ni gladek, zato ga je spasiral skozi cedilo. Serviranje je zato opisal kot čisti kaos, na koncu pa je pozabil na zeliščno olje. Karim nad krožnikom ni bil navdušen, upal je na boljše okuse, a jih ni dočakal. Mojmir je povedal, da je pljučni file edina svetla točka na krožniku. Obžaloval je, da je serviral črn česen, ki je povozil vse ostale komponente. Luka je jed opisal kot zmedeno in nedokončano.

Ajda Osta je pripravila jagenjčka v zeliščni skorjici z orientalsko omako, pirejem iz mete, graha in limete, jogurt z belim poprom ter stročji fižol in grah. Žal se je njena omaka ločila, meso pa bi moralo počivati. Mojmir: "Je pa noro dobro. Cel Bližnji vzhod v eni jedi." Pohvalil je vse komponente, omako je kljub napaki opisal kot božansko. Karim je Ajdi povedal, da ji do uspeha manjka samo sposobnost, da v danem trenutku odpravi napake, ki se jih prav dobro zaveda.

Jed Dominika Gajška, ki ji je svoj glas namenil Mojmir Šiftar.
Jed Dominika Gajška, ki ji je svoj glas namenil Mojmir Šiftar.
FOTO: POP TV

Zadnji je jedi dokončal in serviral Dominik. Pripravil je brancina z luskami krompirja, pomarančno omako in reducirano govejo osnovo. Karim: "Zelo, zelo dobra jed." Pohvalil je okusno ribo in neverjetno doživetje. Želel bi si več ribe, s katero bi lahko pomazal omako. Mojmir je Dominiku čestital za čiste in močne okuse jedi, ideja se mu je zdela genialna. Luka je bil vesel in ponosen, ker je uspel skreirati in dostaviti krožnik.

Karimov in Lukov glas za Tadejevo zmago

Sodniki so se odločali med Tadejem in Dominikom. Ker se niso mogli poenotiti glede tega, kdo je pripravil najboljšo jed, so glasovali. Karima je kot celota navdušila Tadejeva jed, ki ji ne bi ničesar dodal ali odvzel. Mojmir je glasoval za Dominikovo jed, saj obožuje močne, nenavadne in dodelane okuse. Luka je svoj glas podelil Tadeju, ki je po njegovem mnenju dokazal, da lahko kjerkoli pripravi zares dobro jed. Tadej je tako zasedel drugo mesto v najboljši peterici in se je na balkonu pridružil Anni Masieievski.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tadej oblak

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