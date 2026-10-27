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MasterChef Slovenija

Tadej in Gregor sta se razveselila zmage, Ian pa je zabaval gledalce

Velenje, 27. 10. 2026 21.13 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sodniki so določili kreativne tekmovalce, preostali so med njimi izbrali svoj par. Prvi so morali v 15 minutah skreirati jed, nato pa skupaj s svojim parom pripraviti dva enaka krožnika. Na koncu sta slavila Tadej Oblak in Gregor Spudič, za največ zabave pa je poskbel Ian Polak Rožac.

Kreativci in realizatorji

Tekmovalci so se pomerili na drugem izzivu parov. Sodniki so kot kreativne ocenili Dominika Gajška, Ajdo Osta, Tadeja Oblaka in Jureta Brumna. Karim Merdjadi: "Vi kar pokate od samih idej." Anna Masieievska, Ian Polak Rožac, Tanja Rajar in Gregor Spudič znajo po ocenah sodnikov ideje dobro realizirati. Karim: "In vi boste tokrat izbrali svoj par." Gregor je želel kuhati s Tadejem, Anna je izbrala Dominika, Ian se je odločil za Jureta. Tanji se je uresničila želja, pristala je v paru z Ajdo.

Kreativci so morali skreirati slano jed, v kateri je moral zablesteti mlečni izdelek. Za to so imeli na voljo 15 minut. V tem času so morali na kuharske postaje prinesti vse potrebne sestavine, pripomočke in krožnik za eno jed. Tadej je pri tem pazil, da ni pretiraval s sestavinami, medtem ko si je Dominik dal duška glede sestavin in pripomočkov. Jure sprva še ni imel dodelane ideje, Ajda je svojo premišljeno prilagodila Tanji.

V kuhinjo so se nato vrnili ostali tekmovalci. Izvedeli so, da mora vsak par pripraviti dva krožnika, enaka po okusu in videzu. Toda kuhali so vsak na svoji strani kuharske postaje, pri tem pa jih je ločevala pregrada. Karim: "Ne boste si mogli gledati pod prste, lahko pa se boste pogovarjali." Za predajo navodil in kuhanje so imeli na voljo 80 minut.

Presenečenja in razočaranja

Prva sta pred sodnike stopila Jure in Ian. Kreativec se je opravičil, ker jima zaradi Ianovih strahov ni uspelo servirati pene. Mojmir je pohvalil rdečo peso, pripravljeno na dva načina, in okusne gnude. Karim je pohvalil posamezne komponente, ki pa se niso povezovale. Luka v jedi ni našel mlečnega podpisa. Še večja težava je bila na Ianovem krožniku, saj je tekmovalec peso narezal na manjše kose, zato je bila bolj pečena in je bila grenka.

Ajda in Tanja svojih jedi nista postregli v enakih krožnikih, nista postregli niti kaviarja, saj jima ta ni uspel. Karim je pohvalil raviol, polnjen z burato, težava je bila v kislini granatnega jabolka, ki je je bilo preveč, zato jed ni bila uravnotežena. Mojmirju je bila kombinacija všeč, idejo je pohvalil kot vrhunsko, rešitev pa bi videl v dodatku svežega granatnega jabolka. Tanjina jed je bila sodnikom bolj všeč, saj v njej ni bilo toliko kisline. Sodniki so tekmovalki kljub temu pohvalili, saj sta se dobro uskladili in izvedli enake tehnične postopke.

Dominik in Anna sta se na presenečenje sodnikov na prvi pogled odrezala dobro. Pripravila sta mozaik grdobine s peteršiljem, tapiokine perlice v mleku, ocvrt peteršiljev koren in v pinjencu kuhano hruško. Luka je pogrešal več soli in maščobe, peteršiljevo drevo mu ni bilo všeč. Karim se je strinjal, saj je bilo drevo trdo in nezačinjeno. Sodnike je na Anninem krožniku zmotil tudi peteršiljev ovoj, ki ga je bilo preveč. Karim: "Lahko rečem, da si zelo dobro sledila navodilom, ki jih je dajal Dominik, ker napake so enake."

Tadej in Gregor postaneta zmagovalca izziva

Tadej in Gregor sta po lepem sodelovanju pripravila cvetačni zrezek na bešamelu s parmezanom in zelišči, maslen ohrovt, parmezanov hrustek in naši. Mojmirju je bila jed zelo všeč, pohvalil je kremast bešamel in okusen cvetačni zrezek. Karim: "Zelo dobro, zelo domiselno in res mi je všeč, kako je pripravljena jed." Luka je jed pohvalil kot zelo premišljeno: "Vse čestitke za kreacijo." Pohval je bil deležen tudi Gregor, ki je sledil navodilom, a je cvetačo narezal na tanjši zrezek, naši pa na premajhne kose, kar je vplivalo na okuse. Tekmovalca sta kljub temu najbolje premagala veliko oviro, ki ju je ločevala med kuhanjem, in sta postala zmagovalca izziva.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tadej oblak gregor spudič

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