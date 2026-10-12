Tadej je ponovil svoj uspeh: Dobil sem novo

Zahtevno kuhanje po navodilih Bruna Šulmana

Sodniki so za nov boj za imuniteto izbrali dve jedi, ki sta odločali o zmagi. Pod prvo, finalno ribjo predjed, se je podpisal zmagovalec 10. sezone, Luka Pangos. Drugo, finalno glavno jed, je pripravil zmagovalec 7. sezone, Bruno Šulman. Zanjo je prejel vse možne točke, kar do takrat ni uspelo še nikomur. Deseterica se je po glasovanju z izenačenim rezultatom z igro kamen škarje papir odločila za slednjo.

Tekmovalci tokrat niso dobili recepta, pač pa jim je Bruno prek ekrana dajal navodila, sami pa so mu morali slediti. Luka Jezeršek: "Čakal ne bo nikogar, zato ga dobro poslušajte in pazite, da ne pozabite kakšnega koraka. Poskusili bomo le najbolj obetavne jedi." Hitro so ugotovili, da bo tempo kuhanja neusmiljen. Pripraviti so morali pire iz rdeče pese, pražene orehe, testenine, polnjene s kostanjem in prepeličjim rumenjakom, kocke poširane hruške, srnin hrbet ter omako. Sodniki so opazili, da nekateri tekmovalci ne sledijo navodilom, ampak kuhajo po svoje. Zaradi slednjega sta imela težave Gregor Spudič in Dominik Gajšek, medtem ko je bil Tilen Zonta v stiski zaradi testa za testenine in nato še zaradi pesinega pireja, saj gomoljev ni narezal na majhne kocke. Tadeju Oblaku je šlo zelo dobro, tudi Jure Brumen in Ajda Osta nista zaostajala, medtem ko je bil za ostale tekmovalce tempo kuhanja prevelik. Tudi Ajda je morala ponovno pripraviti testenine, Tanja pa je pred iztekom časa ugotovila, da ni prižgala pečice. Vsi tekmovalci niso uspeli dokončati krožnika.

Finalna glavna jed 7. sezone, za katero je Bruno prejel vse možne točke. FOTO: POP TV

Tadej in Ajda najbolj uspešna

Mojmir Šiftar je na okušanje kot prvega povabil Tadeja. Tekmovalcu so lepo uspeli ravioli, Luka mu je čestital za lepo pečeno meso. Karima Merdjadija je jed zelo spominjala na Brunovo. Sodnik je pohvalil pravilno tehnično pripravo vseh komponent, Tadeju je čestital tudi za tempo kuhanja in vztrajnost. Mojmir je dodal: "Tvoja jed je top." Posebej je pohvalil popolne raviole.

Krožnik Tadeja Oblaka FOTO: POP TV

Karim je ocenil, da obeta tudi Tilnova jed. Ravioli so bili lepo oblikovani, meso popolno pečeno. Težava je bila v polnilu raviolov, rdeča pesa bi morala biti bolj pečena in začinjena, omaka pa je bila preredka oziroma premalo reducirana. Mojmir je ocenil, da tekmovalec morda bolje kuha po svojem navdihu kot po tujih receptih. Sam je ocenil, da je morda kuhal s strahospoštovanjem do jedi. Luka je za nadpovprečno označil tudi Juretovo jed. Meso je bilo popolno, pire gladek in okusen, orehi in hruška pravilno pripravljeni, le omaka je bila grenka. Jure je prav dobro vedel, v čem je bila težava, namesto ene je namreč uporabil dve vrečki čaja. Karim je napako obžaloval, saj so bile vse ostale komponente zelo okusne. Mojmir je za okušanje izbral Ajdin krožnik. Pesin pire je bil bogat, testo za raviole fino, nadev izredno okusen, meso pa lepo pečeno. Težava je bila v omaki, ki je je bilo premalo. Ajda se je zavedala, da ji je ni uspelo dovolj reducirati, potem ko je izgubila čas s ponovno pripravo testenin. Luka se je strinjal, pogrešal je omako, medtem ko se mu je vse ostalo zdelo popolno. Karim je kot zadnjega poklical Dominika. Karim je pohvalil lepo pečeno meso in lepo poširano hruško. Nadev iz kostanjev bi lahko bil intenzivnejši, a ga je reševal rumenjak. Omaka je bila okusna, bi si je pa Karim želel malce več. Tekmovalcu je glede na kaos med kuhanjem uspelo dostaviti dobro jed.

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