Tadej je v službi dal odpoved, da bi sledil svojim sanjam

32-letni Tadej Ladinek z Mute je po izobrazbi inženir strojništva, a se je odločil obrniti nov list v svojem življenju. Potem ko je v službi dal odpoved, je začel uresničevati svoje sanje o kuharski karieri. Tadej: "Odločil sem se, da bom sledil svojim sanjam in da bom svoj najljubši hobi spremenil v svojo poklicno pot. Zdaj imam priložnost, da se stoodstotno posvetim tako MasterChefu Slovenija kot tudi kuhanju ter izpopolnjevanju svojega znanja in veščin na področju kulinarike. To je zame čas osebne rasti, ustvarjalnosti in uresničevanja ciljev, ki sem si jih vedno želel doseči, vendar za to do sedaj ni bilo dovolj poguma in časa."

Pogum je pokazal tudi v tekmovanju, ko si je v sedmem krogu kuhanja s popolno pripravljenim steakom priboril MasterChef predpasnik in se uvrstil v bitko za pokal. Med vsemi zahtevnimi preizkušnjami pa ga ni zapustil smisel za humor, s katerim je začinil kuhanje. Tadej: "Zase lahko rečem, da sem zelo pozitiven človek, ki rad uživa v dobri družbi. Saj veste, Korošci smo po naravi veseli ljudje. Življenje je prekratko, zato se trudim, da je vsak dan poln dobre volje, smeha in odlične hrane."

Pravi, da v kuhinji najde svoj mir. Že v osnovni šoli je z veseljem kuhal za vso družino, a je potreboval več let, da je spoznal, da je to njegova največja strast. Tadej: "Po osnovni šoli sem se najprej vpisal v srednjo avtomehanično šolo, ki sem jo tudi uspešno zaključil, in nato nadaljeval na višji strokovni šoli in si pridobil poklic inženir strojništva. Zelo rad sem opravljal ta poklic, vendar sem ves čas čutil, da si želim novih izzivov. Težko odgovorim, zakaj se nisem odločil za poklic na področju kulinarike. Najverjetneje v tistem obdobju še nisem prepoznal, da je strast do kuhanja tako močna, in je zato kuhanje zame dolgo ostalo samo hobi. V zadnjih letih je ta strast postala vse močnejša. Udeleževal sem se številnih tečajev peke na žaru in ugotovil, da je to to, čemur bi se rad posvetil in kar bi rad delal ne zgolj ljubiteljsko, ampak tudi karierno."

Tadej si bo v primeru zmage z denarno nagrado kupil 'food truck'. Kaj pa ponudba? Tadej: "Večino ponudbe bi zagotovo predstavljale najrazličnejše jedi z žara. Zagotovo pa bi se našle tudi kakšne sladice." V veliki želji, da bi to tudi dosegel, je dneve pred začetkom snemanja MasterChefa Slovenija v kuhinji preživel tudi več ur na dan. Tadej: "Drži, zadnje čase sem v kuhinji preživel veliko več časa. Želel sem se v čim večji meri pripraviti na MasterChef in izpopolniti svoje kulinarično znanje. Pred tem sem večino časa pripravljal jedi z žara in manj drugih jedi, zato sem želel razširiti svoje kulinarično znanje tudi na druga področja. Prav tako sem ob kuhanju neizmerno užival in se zabaval. Že dlje časa je bila v meni velika želja, da bi lahko sodeloval v MasterChefu ter tam pridobil nove izkušnje in znanja."