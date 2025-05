Tadej Ladinek je ujel svoje sanje in že kuha za goste

Tadej Ladinek je mislil resno, ko je v službi dal odpoved, da bi se posvetil svoji veliki strasti in jo spremenil v poklicno pot. Medtem ko je MasterChef Slovenija zaključeval šele s prvo triado, je tekmovalec že prevzel kuhalnico v planinski koči med Malim Črnim vrhom in Jezerskim vrhom na prelepem Ribniškem Pohorju. Tam pripravlja pristne domače dobrote, a na sodoben način in z znanjem in veščinami, ki jih je pridobil v MasterChefu. In ker so tekmovalci na prvem MasterClassu sezone spoznavali razlike med gostilno, bistrojem in restavracijo, Tadej pove, da je njegovo kulinarično ustvarjanje med sproščenim bistrojskim vzdušjem in restavracijskimi doživetji. Koča tudi zaradi tega ni klasična planinska postojanka.

Tadej pravi, da je njihovo sodelovanje 'plod nekega lepega naključja': "Povsem po naključju sem na družbenih omrežjih zasledil, da iščejo kuharja, in se odločil, da se jim oglasim. Kar je najbolj zanimivo pri tej zgodbi, je to, da so prvi pogovori o sodelovanju stekli, še preden je MasterChef sploh prvič zaživel na televizijskih zaslonih. Danes sem na Ribniški koči zaposlen kot glavni kuhar, zadolžen za pripravo jedi, hkrati pa skupaj z ekipo razvijamo nove kulinarične ponudbe, ki jih bomo kmalu predstavili našim gostom."



Tadejeva želja se je tako uresničila še pred koncem predvajanja MasterChefa Slovenija. Strastni kuhar je z njo ujel svoje sanje. Tadej: "Na Ribniški koči sem prvič zares začutil, kaj pomeni kuhati za goste – ne le pripravljati jedi, ampak gostom predstaviti to jed in jim zagotoviti posebno doživetje. Vsaka jed predstavlja zgodbo, kjer se domačnost in narava prepletata z modernim. Čeprav je bila izkušnja kuhanja za sodnike v MasterChefu čudovita in mi je prinesla ogromno znanja, je občutek, ko kuham za goste v koči, nekaj povsem drugega in posebnega. Zame je navdihujoče, saj počnem nekaj, kar imam rad – kuham in pripravljam krožnik, v katerega vložim svojo srce, in ko potem vidim zadovoljne goste, je res nekaj neprecenljivega. To je zame pravi občutek sreče. Zadovoljstvo gostov me vsakič znova navdihne, da stremim k še večji predanosti, ustvarjalnosti in želji, da jim ponudim najboljše možno doživetje."

In kakšnih odzivov je deležen? Tadej: "Deležen sem pozitivnih odzivov gostov, ki so navdušeni nad našo kulinarično ponudbo in domačim vzdušjem, ki ga ustvarjamo, za kar sem zelo hvaležen. Nekateri nas obiščejo že z namenom, da me osebno srečajo, kar mi vedno znova polepša dan, spet drugi so prijetno presenečeni, ko me nepričakovano srečajo na koči. Trenutki z gosti me vedno dodatno motivirajo pri mojem kulinaričnem ustvarjanju."