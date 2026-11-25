Pot do finala ni bila lahka, postavljen si bil pred vedno težje izzive in enkrat celo doživel padec, po katerem si se, kot si povedal, s težavo pobral. Kdo oziroma kaj ti je takrat pomagalo?

Takrat mi je največ pomenila podpora družine in Maartna, ki so mi pomagali, da sem se spet pobral in začel verjeti vase. Se mi pa zdi, da se je ta padec na nek način moral zgoditi. Včasih potrebuješ tudi kakšno dobro brco v rit, da se zaveš, koliko ti nekaj pomeni in kako močno si to želiš (smeh). Meni je ta izkušnja dala še dodatno motivacijo, da sem šel naprej še bolj odločen in pripravljen na nove izzive.

icon-chevron-right 1 31 icon-chevron-right MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

Pethodni finalni meni POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV





























































Po dvoboju z Anno Masieievsko si zasedel zadnje mesto v polfinalu, po dvoboju z Ajdo Osta pa drugo mesto v finalu. Ali je to zasedanje zadnjih prostih mest kakorkoli vplivalo na tvojo samozavest?

Ravno nasprotno, mislim, da mi je to samozavest samo še povečalo. Ko se prebiješ naprej skozi tako močne dvoboje, dobiš dodatno potrditev, da si res zaslužiš biti tam. Od najboljših petih naprej smo bili vsi zelo močni konkurenti in vsak je imel svoje prednosti. Zato je bila vsaka zmaga nad sotekmovalcem že sama po sebi velik dosežek. Občutek, ko premagaš nekoga, za katerega veš, kako dober je, je res poseben. In prav to mi je dalo še več samozavesti za nadaljevanje tekmovanja.

Tvoje veselje je bilo v obeh primerih nepopisno, videli smo tudi tvoje gimnastične spretnosti. Kakšne pa so bile tvoje priprave na finalni obračun z Dominikom Gajškom, tvojim nasprotnikom v finalu?

Tista kolesa so bila čista nostalgija iz otroštva! (smeh) Spomnila so me na čase, ko smo se kot otroci cele dneve igrali zunaj, bili brezskrbni in veseli. Očitno je ob vsem tistem veselju iz mene spet prišel mali Tadej. Kar se tiče priprav na finale, sva z Dominikom skupaj sestavila temo menija, kot so gledalci lahko videli v prvem delu finala. Imela sva precej podobno predstavo o tem, kako bi se lotila izziva, tako da kakšne posebne strategije ni bilo. Sam sem se pripravljal predvsem s pomočjo zapiskov. Vsak krožnik sem poskušal v glavi čim bolj natančno sestaviti in dodelati, da bi ga potem na finalnem kuhanju lahko samo še izpeljal. Med snemanji ni bilo veliko časa, zato jedi nisem mogel fizično preizkusiti. Poskušal sem biti tudi čim bolj spočit in hoditi zgodaj spat, ampak mi to ni ravno uspevalo (smeh). Ko ležiš v postelji in v glavi premlevaš vse mogoče kombinacije, tehnike in scenarije za vsak krožnik, je kar težko zaspati.

Z Dominikom sta se domislila lepega pethodnega menija, skozi katerega so vaju gledalci še bolje spoznali. Med drugim smo slišali za tvojo babico Vido in čarobno vzdušje v njeni kuhinji. Kako zelo čustven je bil zate prvi finalni večer?

Mama Vida je bila res carica! (smeh) Nanjo imam ogromno lepih spominov, predvsem iz otroštva, ko smo skupaj delali na kmetiji. Spomnim se, kako smo pobirali krompir in opravljali druga kmečka dela, ki so nam bila kot otrokom seveda velikokrat odveč. Ampak mama Vida je vedno znala povedati kakšno zanimivo zgodbo in ob njej je še tako dolgočasno delo postalo zabavno. Veliko lepih spominov imam tudi na njeno kuhinjo, kjer sem ji pomagal pri manjših opravilih, predvsem pri lupljenju krompirja in podobnih stvareh. Zato mi je res ogromno pomenilo, da sem lahko enega od finalnih krožnikov posvetil prav njej. Na nek način je bila tako tudi ona del mojega finala.

Tadej Oblak FOTO: POP TV

Mojmir Šiftar te je med pripravo tople jedi opozoril, da tvoji agnolotti del plin niso dovolj zaprti. Rezultat po drugem točkovanju in končni rezultat bi bil brez njegovega posredovanja precej drugačen, kajne?

Moram priznati, da bi sam verjetno opazil prepozno. Mojmir me je še pravočasno opozoril, naj agnolotte enkrat dodatno pregledam in preverim, ali so res dobro zaprti. In za to sem mu zelo hvaležen. Če tega ne bi storil, bi se lahko vse skupaj končalo precej drugače. Sploh si nočem predstavljati, da bi mi med kuhanjem razpadli v vodi! Pri takšnih jedeh lahko že ena majhna napaka spremeni celoten rezultat, še posebej v finalu, kjer odloča vsaka točka.

Dominiku je spodletelo pri prvi glavni jedi, za katero je prejel samo 5 točk, a si je prikuhal kar dve desetici. Kako bi sam ocenil pethodni meni svojega nasprotnika in koliko možnosti si mu pripisoval za zmago?

Ne, Dominikovi desetici me nista prav nič presenetili, saj zelo dobro vem, kako odličen kuhar je in kako zna sodnike presenetiti z nepričakovanimi kombinacijami in idejami. Zato se v nobenem trenutku nisem počutil, da sem v prednosti, čeprav je rezultat na točkovalni tabli morda kazal drugače. Raje sem ostal osredotočen na svoje krožnike in na to, da vsako jed izpeljem čim bolje do konca. Nisem se želel preveč obremenjevati s točkami, saj se lahko v finalu vse zelo hitro obrne. Dokler ni ocenjen zadnji krožnik, ni še nič odločeno.

Desetico si si prikuhal tudi sam in takrat se je zdelo, da si zelo ganjen. Ali je bilo to zaradi dobro ocenjene druge glavne jedi ali zavedanja, da ti zmaga ne uide?

Dobiti popolno desetico za svoj krožnik je res nekaj posebnega, sploh v finalu MasterChefa! V tistem trenutku me je preplavilo ogromno čustev. Ves trud, ure razmišljanja o jedeh, dvomi in pritisk so se v tistem trenutku nekako poplačali. Predvsem sem bil neizmerno vesel in ponosen, da mi je uspelo pripraviti krožnik, ki so ga sodniki ocenili z najvišjo oceno. To so res trenutki, ki jih ne pozabiš kar tako.

Sodniki so vama pred razglasitvijo odstopili svoje mesto v MasterChef kuhinji, nakar si dvignil pokal kot novi MasterChef Slovenije. Ker obljuba dela dolg, ali si očetu že plačal fitnes?

Ne, nisem še! (smeh) Ampak obljuba še vedno velja. Razmišljam, da bi očetu kar kupil letno članarino za fitnes, da bo imel dovolj časa za treninge (smeh). Oče je bil ob moji zmagi neizmerno ponosen name, zato si jo je zagotovo zaslužil. Zdaj moram samo še izpolniti obljubo!

Ob zmagi si napovedal selitev nazaj v Slovenijo. Tu namreč uživaš v naravi in miru, ki ju na Nizozemskem tako zelo pogrešaš. Kako kaže s selitvijo?

Z Maartnom si že nekaj časa želiva več časa preživeti v Sloveniji, zmaga v MasterChefu pa je to željo samo še okrepila. Ker bo moje delo v prihodnje večinoma povezano s Slovenijo, bova zagotovo več tukaj. Preseliti se čez noč pa vseeno ni tako preprosto, zato greva korak za korakom. Najprej si želiva urediti svoj prostor, kjer bi lahko živela. V prihodnosti se vsekakor vidiva na Žirovskem Vrhu, na našem griču, obdana z naravo in blizu družine. To je zame nekaj najlepšega.

S sotekmovalci ste se izredno povezali, zasledili smo številna lepa in zanimiva sodelovanja. Kakšne načrte in želje pa imaš za prihodnost?

S sotekmovalci smo se med snemanjem res zelo povezali in lepo je, da smo tudi po koncu tekmovanja ostali v stikih. S Tilnom imava v prihodnjih mesecih načrtovanih nekaj skupnih projektov, ki se jih že zelo veselim. Za zdaj naj ostanejo še malo presenečenje. Sam pa si želim predvsem razvijati svojo kuharsko kariero in osebno blagovno znamko. Veliko pozornosti bi rad namenil ustvarjanju kuharskih videov, preizkusil pa bi se tudi kot zasebni kuhar in organiziral kakšno kuharsko delavnico. Idej imam ogromno, zdaj jih moram samo še uresničiti!

Med gledalci si bil zelo priljubljen in kulinarične spretnosti zagotovo niso samo ena sestavina recepta za tvojo priljubljenost. Bi jim morda želel kaj sporočiti?

Največ mi pomeni prav to, da so me gledalci sprejeli takšnega, kot sem. Da so me podpirali, spodbujali in se tudi postavili zame, ko so se pojavili negativni komentarji. To mi je res ogromno pomenilo in za vso to podporo sem jim neizmerno hvaležen. Upam, da sem s svojo zgodbo komu pokazal, kako pomembno je, da ostaneš zvest samemu sebi in si upaš slediti svojim sanjam. In brez skrbi, od mene še niste videli zadnjega! (smeh) V kulinariki me boste zagotovo še srečevali, saj vem, da je to pot, po kateri želim nadaljevati.

Za konec, kaj pa bi sporočil vsem, ki razmišljajo o prijavi v 13. sezono MasterChefa Slovenija?

Moj nasvet je zelo preprost: prijavi se! Če pa nimaš dovolj poguma, naj te prijavi kdo drug. Včasih potrebuješ samo malo spodbude in kakšno brco v rit, tako kot sem jo jaz. Na koncu se lahko iz tega razvije nekaj res neverjetnega. MasterChef je veliko več kot samo kuharsko tekmovanje. Spoznaš ogromno zanimivih ljudi, se od njih veliko naučiš in spleteš prijateljstva, ki ostanejo tudi po koncu oddaje. Seveda ni vedno lahko, ampak izkušnja je neprecenljiva. Zato vsem, ki razmišljajo o prijavi, svetujem, naj si upajo narediti ta korak. Nikoli ne veš, kam te lahko pripelje!

Kulinarika je pot, po kateri želi Tadej nadaljevati. FOTO: POP TV