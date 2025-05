Tadej o zaročenki Lučki: verjela je vanj, sedaj se ji bo oddolžil

Tadej Ladinek si je želel ostati v tekmovanju MasterChef in se še naprej učiti, zato je bilo slovo zanj zelo težko. Lepa pa je bila vrnitev med njegove najdražje, ki so nanj izjemno ponosni in ga še naprej spodbujajo, naj sledi svojim sanjam. Med njimi je tudi zaročenka Lučka, ki mu zvesto stoji ob strani.

Noč pred izločitvenim testom si spal kot dojenček, si povedal. Bil si pripravljen na borbo, a sproščen. Skuhati ste morali kar štiri jedi in izziv je od vas zahteval organiziranost in hitrost, hkrati pa zbranost in umirjenost. Kje se je zalomilo pri tebi?

Vsako izločitveno kuhanje prinaša ogromno stresa, saj je meja med tem, da ostaneš v tekmovanju in se boriš dalje, ali pa se posloviš, resnično izjemno tanka. Tukaj je bil sam pritisk še toliko večji, saj smo se borili za top 10, in to nedvomno vpliva na kakovost kuhanja. Name je to vplivalo do te mere, da sem povsem pozabil recept za sladico, ki sem jo sicer že večkrat pripravil, kar je dodatno otežilo moje kuhanje. Glede na stopnjo tekmovanja, kjer smo, prav tako nisem želel sodnikom postreči s preveč klasičnimi krožniki, zato sem se odločil za nekaj bolj drznega in novega, a se je izkazalo, da ta odločitev morda ni bila najboljša. Morda bi bilo bolje, da bi se tukaj držal bolj preverjenih receptov in okusov.

Pripravil si vse štiri jedi, toda sodniki so bili zadovoljni samo z glavno, ostale so imele pomanjkljivosti. Kaj vse bi spremenil, če bi ti čas to dopuščal?

Če bi imel na voljo več časa, bi se za trenutek ustavil, poskušal umiriti misli in morda premislil tudi o alternativnem načrtu. Ker pa tega časa ni bilo, sem se držal prvotnega plana, ki sem si ga zastavil že na začetku.

Slovo od tekmovalcev in sodnikov je bilo zate zelo čustveno, potočil si kar nekaj solz. Zakaj ti je bilo pri srcu najtežje?

Čeprav ste me v oddaji pogosto slišali reči 'saj bo nekako šlo' in me je zato kdo morda videl kot ležernega ali neresnega, mi je to tekmovanje pomenilo izjemno veliko. Ob slovesu sem bil zato tudi zelo čustven. Zame je bila to čudovita izkušnja, v kateri sem kot oseba zrasel, se veliko naučil od sodnikov ter s sotekmovalci razvil iskrena prijateljstva. Želja, da bi nadaljeval tekmovanje, se še naprej učil in pokazal nekaj novega, je bila v meni zelo močna, zato je bilo slovo tako težko.

Natalija Sebanc je povedala, da si zelo dobrodušen, videla te je kot svetlo točko pred izzivi. Koliko ti to pomeni?

To, da so me sotekmovalci doživljali kot dobrosrčnega in kot neko svetlo točko, mi pomeni res veliko. Moji sotekmovalci so me res imeli priložnost dobro spoznati skozi celotno tekmovanje. Ves čas sem se trudil ohranjati optimizem in spodbujati vse okoli sebe.

Kako pa je bilo, ko so se za teboj zaprla MasterChef vrata?

Po koncu MasterChefa sem bil sicer razočaran, ker sem moral zapustiti tekmovanje, a hkrati tudi ponosen nase, saj sem se v tem času ogromno naučil in osebnostno zelo zrasel. Lep občutek pa je bilo tudi vrniti se domov med svoje najdražje.

Kakšna je bila vrnitev med tvoje najdražje in kako so komentirali konec tvoje poti v MasterChefu?

Bili so zelo ponosni name, saj sem šel v samo tekmovanje kot hobi kuhar, na tej poti pa sem res pridobil veliko znanja, ki ga bom v prihodnosti tudi vnovčil. Kljub temu, da je bilo konec moje poti, so me vsi spodbujali, da naj nadaljujem v tej smeri in sledim svojim sanjam.

Mojmir Šiftar ti je svetoval, da poizkusi delo v gostilnah, bistrojih in restavracijah. Tako se boš prepričal, kaj ti najbolj ustreza. In res si že začel z delom glavnega kuharja v koči na Ribniškem Pohorju. Kako pa je s tvojo željo glede 'food trucka'? Luka ti je povedal, da ti bo dal vse nasvete glede tega, če boš tako želel.

Trenutno sem svojo željo po 'food trucku' nekoliko postavil na stranski tir, saj sem prevzel vlogo glavnega kuharja na Ribniški koči, kjer zares uživam. Veseli me, da lahko gostom pripravljam tradicionalne jedi, ki jim dodam tudi kanček svoje ustvarjalnosti. Zdaj si res želim posvetiti čas temu in se tukaj še naprej izpopolnjevati kot kuhar.

Tvoja zaročenka Lucija, tvoja Lučka te je podpirala v vseh pogledih, ko si začel slediti svojim kulinaričnim sanjam. Sedaj se ji boš verjetno oddolžil, kajne?

Vem, da se bom Lučki najbolj oddolžil tako, da bom vztrajno sledil svojim sanjam in počel to, kar me resnično osrečuje. Od prvega trenutka, ko sem se odločil slediti svojim kulinaričnim sanjam, mi je stala ob strani in verjela vame. Zato vem, da ji zdaj dolgujem to, da ji pokažem, da lahko na tej poti tudi zares uspem.

Tadej in njegova zaročenka Lučka FOTO: osebni arhiv tekmovalca icon-expand

Žal ti ni uspel preboj med najboljšo deseterico kuharjev. Kdo izmed njih pa bi lahko po tvojem mnenju domov odnesel MasterChef pokal in za koga boš navijal?

Zagotovo so vsi tekmovalci zelo močni, vsak na svojem področju, zato bi zelo težko rekel, kdo bo domov odnesel pokal. Vsekakor ima zelo velik potencial Jure, ki je že tekom tekmovanja pokazal, da ima zelo veliko znanja in da se zelo hitro uči. Navijal pa bom za vse, saj je moral vsekakor vsak, ki je prišel v najboljšo deseterico, vložiti res ogromno časa in truda.