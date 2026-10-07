Tadej ob pogledu na škatlo velikanko: A je tu spodaj kakšna krava?

Mesta v najboljši deseterici se lepo polnijo. Prva so po skupinskem izzivu zasedli Dominik Gajšek , Jure Brumen , Tjaša Kušter in Tilen Zonta , petega si je priborila Ajda Osta . Prejšnjič je črn predpasnik dobil Ian Polak Rožac , zato se bo na tokratnem izzivu pomerila le peterica odličnih kuharjev, to so Tanja Rajar , Anna Masieievska , Gregor Spudič , Tadej Oblak in Gulnaz Ulibaeva .

Tekmovalci bodo ob prihodu v MasterChef kuhinjo zagledali veliko skrivnostno škatlo. Domišljija tekmovalcev bo sledila domišljiji sodnikov, ki iz oddaje v oddajo presenečajo z izzivi. Tanja: "A so nam akvarij pripeljali?" Tadej: "A je tu spodaj kakšna krava? Miza se je čisto upognila, to mora biti nekaj zelo težkega spodaj." Karim Merdjadi bo namignil, da imajo pred seboj popolno skrivnostno škatlo.

Kaj to pomeni in komu bo izziv s popolno skrivnostno škatlo prinesel mesto v deseterici najboljših? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.