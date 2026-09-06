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MasterChef Slovenija

Tadej Oblak: Mož Maarten je bil ganjen ob njegovem uspehu

Velenje, 06. 09. 2026 11.28 pred 46 minutami 6 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Tadej Oblak

Tadej Oblak se je po selitvi v Amsterdam uveljavil kot grafični oblikovalec, a je njegova ljubezen do kulinaričnega ustvarjanja z leti postajala vedno močnejša. Sedaj ga je pripeljala v MasterChef Slovenija, na njegovi poti pa ga podpira njegov ponosni mož Maarten.

Tadej Oblak je eden izmed šestnajsterice odličnih domačih kuharjev, ki so vstopili v bitko za že 12. pokal MasterChef Slovenija. 33-letnik je po poklicu grafični oblikovalec in prava umetniška duša, kar se odraža tudi na njegovih krožnikih. Med prvim kuhanjem je razkril, da v njegovem življenju ni bilo vedno rožnato. Najbolj žalostno obdobje je bilo, ko je spoznal, da doma ne more biti to, kar je. Tadej: "Mislim, da ni bilo enega samega trenutka, ko sem si rekel: 'Tukaj ne morem biti to, kar sem.' Bolj je šlo za daljše obdobje in občutek, da moraš ves čas paziti, koliko sebe pokažeš, kaj poveš in kako te bodo zaradi tega sprejeli drugi. Ko se mi je ponudila priložnost za delo na Nizozemskem, je bila to zame dodatna motivacija, da se odselim."

Tadej Oblak
Tadej Oblak
FOTO: POP TV

Pred njim se je v Amsterdam preselila njegova najboljša prijateljica Monika, ki je skrbela za invalida Menna. Tadej je prvi dve leti delal kot njegov osebni voznik. Tadej: "Takrat nisem odhajal zaradi neke velike kariere ali z izdelanim načrtom, kaj bom počel čez deset let. Želel sem si predvsem novega začetka. Šele po selitvi sem zares razumel, kaj sem iskal. Na Nizozemskem sem prvič začutil svobodo, da lahko preprosto živim kot jaz, brez nenehnega razmišljanja o tem, kaj si bodo o meni mislili drugi. Šele ko tega pritiska ni bilo več, sem se zavedel, kako močno sem ga prej čutil. Zato je bila selitev zame veliko več kot samo odhod v drugo državo. Pomenila je tudi, da sem za sabo pustil družino, prijatelje in življenje, ki sem ga poznal. Ni bilo lahko, ampak je bil to trenutek, ko sem si prvič dovolil zares živeti svoje življenje. Danes, po desetih letih na Nizozemskem, pa Slovenijo vedno bolj pogrešam. Verjetno sem moral najprej oditi, da sem začel drugače gledati tudi na to, od kod prihajam."

Kmalu po selitvi je spoznal svojega bodočega moža, ki je postal njegova največja podpora. Tadej: "Z Maartenom sva se spoznala približno šest mesecev po tem, ko sem se preselil v Amsterdam. Najprej sva si nekaj časa pisala, prav kmalu pa sva šla tudi na pijačo. Takoj sva se ujela in od takrat naprej se je vse zgodilo precej naravno. Maarten je Nizozemec, ima svoje podjetje, poleg tega pa zelo rad pomaga drugim. Zelo blizu mu je svet gostinstva in nasploh rad spodbuja ljudi pri njihovih idejah in projektih. To sem zelo hitro občutil tudi sam. Ko sem začel resneje razmišljati o svoji umetnosti in o tem, da bi iz nje lahko naredil nekaj več, je bil eden tistih, ki me je spodbujal, naj ne ostane samo pri ideji. Pomagal mi je narediti prve konkretne korake, tudi pri tem, da sem odprl svoje podjetje. Mislim, da sva si v marsičem precej različna, ampak ravno zato se dobro dopolnjujeva. On je mogoče malo bolj organiziran in direkten – zelo nizozemsko – jaz pa pogosto razmišljam bolj kreativno, improviziram in grem najprej za idejo. V vseh teh letih mi je dal ogromno podpore, tako pri umetnosti kot pozneje pri kuhanju. Tudi pri MasterChefu je bil preprosto vesel zame in ponosen, da sem se odločil sodelovati. Mislim, da je najlepši del najine zgodbe ravno to, da sva se spoznala v času, ko sem v Amsterdamu začenjal popolnoma novo življenje, potem pa sva velik del tega življenja pravzaprav zgradila skupaj."

Imata tudi skupno željo, da bi se preselila v Slovenijo, na Tadejev domači Žirovski vrh, ki ga vse bolj pogreša. Tadej: "V Slovenijo se zelo rad vračam in z vsakim letom jo pogrešam nekoliko bolj. Tudi Maartenu je bila Slovenija všeč že od njegovega prvega obiska, zato ideja, da bi se nekoč preselila nazaj, ni samo moja. Za zdaj je to še bolj želja oziroma načrt za prihodnost kot pa nekaj, za kar bi že imela določen datum."

Poleg selitve je tekmovalec pripravljen na še eno veliko spremembo. Kariero grafičnega oblikovalca bi zamenjal za kulinarično, pa čeprav je uveljavljen umetnik in ga je vzpon na ustvarjalnem področju resnično osrečeval. Tadej: "Kariera vizualnega umetnika mi je dala ogromno in na to obdobje sem zelo ponosen. Umetnost me je osrečevala in še vedno ostaja pomemben del mene, vendar je z leti ljubezen do kulinarike postajala vedno močnejša. Pri kuhanju sem pravzaprav našel nov ustvarjalni medij. Še vedno razmišljam zelo vizualno, samo da danes namesto platna vedno pogosteje ustvarjam na krožniku. Hkrati se je v zadnjih letih precej spremenil tudi svet vizualnega ustvarjanja. Z razvojem umetne inteligence veliko ljudi za določene stvari raje poseže po hitrih in cenejših rešitvah, medtem ko sem sam kot uveljavljen ustvarjalec v nekoliko višjem cenovnem razredu. Tudi to me je spodbudilo k razmišljanju, kam želim usmeriti svojo energijo v prihodnosti. Zato tega ne vidim kot odločitev med umetnostjo in kulinariko oziroma kot to, da eno kariero zapuščam zaradi druge. Vse, kar sem se naučil kot oblikovalec in umetnik – občutek za kompozicijo, barve, zgodbo in estetiko – danes prenašam v kulinariko. Moj načrt je predvsem graditi nekaj svojega, kjer se lahko oba svetova združita. In če bi lahko to nekoč počel v Sloveniji, bi bil to zame zelo lep način, da se krog sklene."

In očitno je na pravi poti, kajti tekmovanje je začel odlično. V kuharskem dvoboju je s svojim veganskim karpačem premagal Miho Blatnika in se prvi povzpel na balkon. Njegova napoved, da bo njegov mož jokal od veselja, se je uresničila. Tadej: "Ja, malo je pa res. (smeh) Tako mi je vsaj rekel. Bil je res vesel zame in ponosen, da sem se sploh odločil za MasterChef. Ko je potem videl še, kako sem začel sezono in da sem se že s prvim dvobojem povzpel na balkon, je bilo zanj vse skupaj še toliko bolj posebno. Mislim, da je včasih on bolj ponosen name kot jaz sam nase (smeh)."

Tadejeva umetnost na krožniku
Tadejeva umetnost na krožniku
FOTO: POP TV

Za konec pa nas je zanimalo, ali je njegova mama Mateja poskusila jed svojega sina, tako kot so ji priporočili sodniki. Tadej: "Seveda! Takoj po predvajanju prve oddaje sem že naslednji dan doma pripravil ta karpačo, da ga je lahko končno poskusila tudi mama. Zmazala ga je kot nič in na koncu potrdila, da so imeli sodniki prav – da je res okusen, pa tudi malo drugačen. (smeh)"

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

masterchef slovenija 2026 tadej oblak

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alesnicar
06. 09. 2026 12.15
sami cwejtakteri...
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