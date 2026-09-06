Tadej Oblak: Mož Maarten je bil ganjen ob njegovem uspehu

Tadej Oblak je eden izmed šestnajsterice odličnih domačih kuharjev, ki so vstopili v bitko za že 12. pokal MasterChef Slovenija . 33-letnik je po poklicu grafični oblikovalec in prava umetniška duša, kar se odraža tudi na njegovih krožnikih. Med prvim kuhanjem je razkril, da v njegovem življenju ni bilo vedno rožnato. Najbolj žalostno obdobje je bilo, ko je spoznal, da doma ne more biti to, kar je. Tadej: " Mislim, da ni bilo enega samega trenutka, ko sem si rekel: 'Tukaj ne morem biti to, kar sem.' Bolj je šlo za daljše obdobje in občutek, da moraš ves čas paziti, koliko sebe pokažeš, kaj poveš in kako te bodo zaradi tega sprejeli drugi. Ko se mi je ponudila priložnost za delo na Nizozemskem, je bila to zame dodatna motivacija, da se odselim. "

Pred njim se je v Amsterdam preselila njegova najboljša prijateljica Monika, ki je skrbela za invalida Menna. Tadej je prvi dve leti delal kot njegov osebni voznik. Tadej: "Takrat nisem odhajal zaradi neke velike kariere ali z izdelanim načrtom, kaj bom počel čez deset let. Želel sem si predvsem novega začetka. Šele po selitvi sem zares razumel, kaj sem iskal. Na Nizozemskem sem prvič začutil svobodo, da lahko preprosto živim kot jaz, brez nenehnega razmišljanja o tem, kaj si bodo o meni mislili drugi. Šele ko tega pritiska ni bilo več, sem se zavedel, kako močno sem ga prej čutil. Zato je bila selitev zame veliko več kot samo odhod v drugo državo. Pomenila je tudi, da sem za sabo pustil družino, prijatelje in življenje, ki sem ga poznal. Ni bilo lahko, ampak je bil to trenutek, ko sem si prvič dovolil zares živeti svoje življenje. Danes, po desetih letih na Nizozemskem, pa Slovenijo vedno bolj pogrešam. Verjetno sem moral najprej oditi, da sem začel drugače gledati tudi na to, od kod prihajam."

Kmalu po selitvi je spoznal svojega bodočega moža, ki je postal njegova največja podpora. Tadej: "Z Maartenom sva se spoznala približno šest mesecev po tem, ko sem se preselil v Amsterdam. Najprej sva si nekaj časa pisala, prav kmalu pa sva šla tudi na pijačo. Takoj sva se ujela in od takrat naprej se je vse zgodilo precej naravno. Maarten je Nizozemec, ima svoje podjetje, poleg tega pa zelo rad pomaga drugim. Zelo blizu mu je svet gostinstva in nasploh rad spodbuja ljudi pri njihovih idejah in projektih. To sem zelo hitro občutil tudi sam. Ko sem začel resneje razmišljati o svoji umetnosti in o tem, da bi iz nje lahko naredil nekaj več, je bil eden tistih, ki me je spodbujal, naj ne ostane samo pri ideji. Pomagal mi je narediti prve konkretne korake, tudi pri tem, da sem odprl svoje podjetje. Mislim, da sva si v marsičem precej različna, ampak ravno zato se dobro dopolnjujeva. On je mogoče malo bolj organiziran in direkten – zelo nizozemsko – jaz pa pogosto razmišljam bolj kreativno, improviziram in grem najprej za idejo. V vseh teh letih mi je dal ogromno podpore, tako pri umetnosti kot pozneje pri kuhanju. Tudi pri MasterChefu je bil preprosto vesel zame in ponosen, da sem se odločil sodelovati. Mislim, da je najlepši del najine zgodbe ravno to, da sva se spoznala v času, ko sem v Amsterdamu začenjal popolnoma novo življenje, potem pa sva velik del tega življenja pravzaprav zgradila skupaj."

Imata tudi skupno željo, da bi se preselila v Slovenijo, na Tadejev domači Žirovski vrh, ki ga vse bolj pogreša. Tadej: "V Slovenijo se zelo rad vračam in z vsakim letom jo pogrešam nekoliko bolj. Tudi Maartenu je bila Slovenija všeč že od njegovega prvega obiska, zato ideja, da bi se nekoč preselila nazaj, ni samo moja. Za zdaj je to še bolj želja oziroma načrt za prihodnost kot pa nekaj, za kar bi že imela določen datum."