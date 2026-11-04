Tadej Oblak o uvrstitvi v elitno peterico: Napetost je bila res velika

Tadej Oblak se dobro zaveda, da mora na poti do morebitnega MasterChef finala preskočiti vse ovire in se soočiti z vsemi strahovi. Tekmovalec ni skrival, da sta dva izmed teh bila sladko in morsko. Prav slednje je pogumno izbral za boj za drugo mesto v najboljši peterici sezone. Kuhanje ni potekalo kot po maslu, saj je imel velike težave pri odstranjevanju jastogovega mesa. Na vprašanje, ali je takrat imel občutek, da mu bo balkon zaradi tega spolzel iz rok, odgovori: " Pritisk je bil pri boju za najboljšo peterico spet precej večji, saj je to še ena od tistih prelomnic v tekmovanju, ki si jih res želiš doseči. Z jastogom sem se spopadel že pred tem kuhanjem in takrat mi je šlo vse brez težav. Tokrat pa se je zapletlo ravno takrat, ko je bilo najmanj treba (smeh). Ko sem imel težave z odstranjevanjem mesa, sem dobil občutek, da mi bo mogoče spet zmanjkalo ravno tisto malo, kar bi potreboval za balkon. In to je bil v tistem trenutku moj največji strah. "

A se je zbral, našel rešitev, krožnike dokončal in jih prinesel pred sodnike. Pozornim gledalcem zagotovo ni ušlo, da je med okušanjem sedel, a razlog ni bil v slabem počutju. Tadej: "Iskreno, še sam ne vem, zakaj so ravno meni prinesli stol. Bil sem edini, ki so mu ga ponudili (smeh). Med snemanjem je bila sicer malo daljša pavza, tako da so se me verjetno kar malo usmilili (smeh). Je pa res, da se je takrat že poznala utrujenost. Izzivi so postajali vse težji, pritisk je bil vedno večji, svoje pa je naredila tudi fizična in psihična izčrpanost. Tako da je stol kar prav prišel (smeh)."

Tadejeve skrbi med kuhanjem so bile odveč, kajti sodnikom se je samo smejalo, ko so njegovo jed poskusili. Luka Jezeršek je bil ponosen nanj, prosil ga je, da naj še naprej pripravlja morske jedi, njegovo tokratno pa da si bo zapomnil. Mojmir Šiftar je povedal, da bi ob tako dobri jedi še angelčki zapeli, Karim Merdjadi pa je samo želel uživati v pookusu izvrstne omake. Izkušnjo je opisal kot neverjetno in temu primerno je bilo tudi tekmovalčevo počutje. Tadej: "Seveda sem bil zelo ponosen, predvsem zato, ker sem se kljub vsem zapletom med kuhanjem znašel in popravil, kar se je dalo. Napetost je bila res velika, sploh ko sem videl, da mi čas hitro uhaja, stvari pa ne gredo po načrtih. V takšnih trenutkih moraš hitro razmišljati, se prilagajati in iz situacije potegniti največ, kar lahko. Ko sem potem slišal vse te pohvale sodnikov, mi je res odleglo. Takšni trenutki so lep dokaz, da se splača ostati miren tudi takrat, ko gre vse narobe. No, vsaj navzven, ker v glavi je včasih čisto druga zgodba (smeh)."