Prihodnji teden bomo dočakali sklepno dejanje 12. sezone MasterChefa Slovenija , ko se bosta za pokal in denarno nagrado pomerila najboljša kuharja sezone. Za dve prosti mesti se bodo nocoj spopadli tekmovalci, ki so sodnike s svojimi jedmi navduševali in večkrat pustili brez besed. Zlate predpasnike bodo nadeli Ajda Osta , Dominik Gajšek in Tadej Oblak . Slednji si je v dvoboju z Anno Masieievsko priboril zadnjo vstopnico za polfinalno kuhanje.

Pred trojico je zahtevna preizkušnja, Mojmir Šiftar bo napovedal dva izziva: " Po vsakem izzivu bo najboljši postal finalist in ob koncu večera bosta dva med vami že oblekla svojo kuharsko bluzo. " Posebej za to priložnost pa v kuhinjo prihaja posebna gostja. Luka Jezeršek : " Nocoj ne boste kuhali le za nas tri. " Mojmir: " Pridružil se nam bo še nekdo, ki zelo dobro ve, kaj pomeni verjeti v svoj cilj. " To je slaščičarska mojstrica Urša Pikec .

Tekmovalci so Uršino sladico Rdeč nagelj pripravljali v enem izmed imunitetnih bojev. Takrat je značko osvojila prav Anna, ki se je poslovila tik pred polfinalom. Tadeju za razliko od izpadle tekmovalke poustvarjanje Uršine sladice ni šlo dobro od rok, zato bo na trnih. Tadej: "Kaj nam danes pripravljajo? Tresem se." Kaj čaka tri polfinaliste in kdo si bo priboril mesto v finalu letošnje sezone?

Ne zamudite napetega kuhanja za mesti v finalu MasterChefa Slovenija nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.