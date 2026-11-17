Potem ko si je Ajda Osta priborila prvo mesto v polfinalu letošnje sezone MasterChefa Slovenija , se bo preostala trojica pomerila za drugega. Anna Masieievska : "Prejšnjič mi je čisto malo zmanjkalo do balkona, tako da danes sem vstopila v to kuhinjo borbeno." Tadej Oblak bo priznal, da se je s težavo pobral iz brezna, v katerega je padel po prejšnjem kuhanju. Tudi Dominik Gajšek ne bo smel ponoviti starih napak, zato je sprejel pomembne odločitve.

Trojico čaka zadnji izziv s skrivnostno škatlo v tej sezoni. Luka Jezeršek: "Zadnji mistery box vas bo vrnil na začetek." Tekmovalci ne vedo, da se pod njim skrivajo sestavine iz njihovega otroštva in so del tradicionalnega slovenskega zajtrka. Slednjega bodo morali spremeniti v vrhunsko restavracijsko sladico. Sodniki pričakujejo popolnost, kreativnost in tehnično dovršenost. Mojmir Šiftar: "Ena sama jed vas lahko že nocoj popelje naravnost v polfinale." Komu bo uspelo?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.