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MasterChef Slovenija

Tadej se ni ujel v past: Daj priznaj, da si dober

Velenje, 09. 11. 2026 21.30 pred 5 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so pripravljali glavne jedi s sestavinami, ki so jim jih določili sodniki. Tadej Oblak se je pogumno lotil hobotnice in dokazal, da obvlada tudi morske jedi. Potem ko je premagal močno konkurenco, si je prislužil mesto na balkonu.

Sestavine kot izziv

Sodniki so pred bližajočim se finalom napovedali resen pogovor s tekmovalci. Niso namreč želeli, da bi se tudi letos ponovila ista zgodba in bi se finalisti ujeli v past glavne jedi. Luka Jezeršek je povedal, da je pri njej potrebno razmišljati drugače. Mojmir Šiftar: "Razumeti moraš, da glavna komponenta narekuje čisto vse." Znanje, ki ga je sodnik nabiral več let, je predal tekmovalcem. Pripravil je dve glavni jedi in navdušil tako s kuhanjem kot z videzom ter okusi obeh. Nato so prišli na vrsto tekmovalci. Svoje glavne jedi so morali zgraditi okoli sestavin, ki so jih zanje izbrali sodniki.

Obujanje spominov
Obujanje spominov
FOTO: POP TV

Dominiku Gajšku so pripisali drzne in divje ideje ter nenavadne kombinacije sestavin. Sodnike je zanimalo, ali zna svojo energijo nadzorovati. Zanj so izbrali svilnati tofu. Anna Masieievska pripravlja elegantne, nežne jedi in nikoli ne pretirava z okusi. Sodniki so zanjo izbrali skušo, ki je vse prej kot nežna. Vprašanje je bilo, ali jo bo obvladala. Ajda Osta je dokazala, da ima ogromno kulinarične širine, da zna pripravljati sladice in slane jedi. Sodnike je zanimalo, ali zna pripraviti dober kos mesa, določili so ji bržolni zrezek. Tadeja Oblaka so spoznali kot umetnika, ki ima zelenjavo v malem prstu, a mu tudi priprava mesa ni tuja. Luka: "Še vedno pa nismo prepričani, kako zelo ti je jasen morski svet." Zanj so izbrali hobotnico. Jure Brumen ima rad močne okuse, zato je sodnike zanimalo, ali zna iz zelo preproste sestavine blagega okusa pripraviti nekaj vrhunskega. Dobil je cvetačo.

Peterica je imela na voljo 75 minut časa za kuhanje, 10 minut za postavitev na krožnik in ves čas odprto trgovino. Sodniki so pričakovali okusne jedi in lepe krožnike. Ajda je že na začetku vedela, da njeno kuhanje ne bo uspešno, saj je iz zrezka izrezala pljučni file. Jure je imel na presenečenje sodnikov težave s testom za testenine. Tadej je reševal hobotnico, Dominik pa je 15 minut pred koncem kuhanja ugotovil, kako mora ravnati s tofujem.

Balkon za Tadeja

Jure je pripravil cvetačni zrezek z ravioli, polnjenimi s skuto in lešniki, hrustljav cvetačni list, okisan cvetačni vrat, cvetačne ocvirke in omako. Mojmirju ni bil všeč videz krožnika, jed pa je bila dobra. Karim je pohvalil cvetačni zrezek in okusno omako, a je krožniku manjkalo prefinjenosti. Luka se je popolnoma strinjal, tudi sam je pohvalil okuse.

Mojmir je Ajdi najprej povedal, kako bi morala pripraviti dodeljen kos mesa. Tekmovalka je pripravila pljučni file z mesno vinsko omako, pire z limono in konfitiranim česnom, ocvrt krompir, zeliščno olje in bonbončke iz granadille. Karim je po okušanju ocenil, da je na krožniku preveč tekočih elementov in bi zahteval prilogo na ugriz. Mojmir je poudaril, da zaradi nepravilne priprave mesa ni bila boljša od Jureta.

Zmagovalna jed Tadeja Oblaka
Zmagovalna jed Tadeja Oblaka
FOTO: POP TV

Tadej je pripravil hobotnico s kremo pečene paprike, kremni rebrast krompir, čips sladkega krompirja, ribjo omako, zeliščno olje in cvetačni pire. Luka je bil navdušen nad okusi, Karim se je strinjal, jed je opisal z besedama: "Barvito, odbito." Mojmir je dodal, da je tekmovalec dokazal, da obvlada tudi morske jedi, Karim pa mu je pripisal ogromen potencial.

Dominik je svilnati tofu mariniral v jedilnem oglju, poleg je postregel fižolovo rižoto, ocvrtke iz peteršilja in korenja, yuzu jabolčno omako in ingverjevo olje. Mojmir je ocenil, da jedi manjka svežine. Karimu je bilo všeč, da razmišlja drugače in preizkuša meje, a bi moral komponente tudi pravilno dozirati. Tekmovalec ni opravil svoje naloge, zato je bilo vse odvisno samo še od Anne.

Anna je skušo popekla in jo postregla s pirejem sladkega krompirja, okisano kolerabo, majonezo iz črnega in konfitiranega česna, omako z lososovim kaviarjem ter lističem rdeče pese. Mojmir je pohvalil intenzivne okuse, a je bila omaka preveč intenzivna zaradi dodatka kaviarja. Luka je pričakoval, da bo jed postregla drugače, tudi Karim bi si od nje želel novosti. Ker ji je spodletelo, si je balkon prislužil Tadej. Jure je ob tem povedal: "Res zna. Na jetra mi gre edino to, ker ... Daj priznaj, da si dober. Veseli se, ne bodi presenečen."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tadej oblak

Karim Merdjadi bo napovedal resen pogovor s tekmovalci

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