MasterChef adventni koledar za dve restavracijski jedi

Tadej Oblak in Anna Masieievska sta se pomerila za zadnje mesto v polfinalu letošnje sezone. Kot je povedal Mojmir Šiftar, je Tadej osvojil kar dve imuniteti in je na individualnih izzivih od vseh tekmovalcev največkrat prišel na balkon. Anna se je dokazala s premišljenimi sladkimi in slanimi krožniki, tudi ona je osvojila značko imunitete. Sodniki so za dvoboj pripravili MasterChef adventni koledar s 24 prazničnimi sestavinami. Z njimi sta morala pripraviti dve restavracijski jedi, vsako po tri krožnike. Za kuhanje sta imela na voljo 135 minut in razširjen osnovni asortiman.

Tadej in Anna ob prihodu v MasterChef kuhinjo FOTO: POP TV

Kuhanje sta začela s prvimi petimi sestavinami, ki sta jih odkrila na koledarju. Mojmir je razkril, da bosta sestavine v nadaljevanju odkrivala še dvakrat. Tekmovalca sta bila prijetno presenečena, ko so ju sodniki obdarili z dodatnimi 10 minutami kuhanja. Te so še posebej prav prišle Tadeju, Anna pa je napovedala, da bo lahko v tem času vse pripravila do popolnosti. Sodniki so pričakovali štiri elegantne praznične jedi.

Napeto okušanje

Luka Jezeršek je pohvalil videz Tadejevega profiterola s kremo iz natrgane svinjine, marelicami, cimetom in kardamomom ter majonezo iz mandarine. Jed je opisal kot popolno, še posebej ga je navdušila majoneza. Karim Merdjadi je dodal, da je profiterol pripravljen šolsko, bil je zelo okusen in aromatičen, a bi sam dodal še malce kisline. Mojmirja je po dobrem začetku zelo zanimalo, kaj sledi. Tadej je za drugo jed pripravil popečena račja prsa v bogati omaki, pastinakov pire z rumom, kremo iz brstičnega ohrovta, glazirano korenje, okisano šalotko in ohrovtov čips. Mojmir je bil navdušen nad videzom treh popolnoma enakih krožnikov, po okušanju je povedal: "Vse je popolno." Karim je neizmerno užival v jedi, pohvalil je pravilno doziranje komponent. Luka je dodal, da je zelo užival že v Tadejevem kuhanju, ki se je odražalo na njegovih krožnikih.

Sodniki so se razveselili tudi Anninega prvega krožnika. Tekmovalka je pripravila dimljen tatarski biftek z vanilijo, pomarančno espumo, drobnjakovo olje, lešnike in redkvico. Mojmir ji je čestital za drzno idejo, Karim je predjed opisal kot zanimivo in dobro, bi si pa na njej želel ščep solnega cveta ali hrustljav element. Luka bi si želel več kisline in začinjenosti. Anna je za sladico pripravila biskvit, namočen v sirupu zvezdnega janeža in cimeta, peno iz kostanja, ganaš, okisana jabolka, pomarančno omako in sladoled kuhanega vina. Karimu je bila sladica všeč, saj je bila sveža in lahka, a želel bi si več prefinjenosti za popoln vizualni efekt. Mojmir je pohvalil premišljeno doziranje komponent, vse so mu bile všeč. Luka je pogrešal bolj intenzivne okuse začimb.

Tadej je zadnji polfinalist sezone

Mojmir je po okušanju povedal: "Oba sta se borila za svoje sanje in za to vama lahko samo čestitamo." Karim je povedal, da je bila razlika med njima majhna: "Ampak dovolj velika, da smo lahko odločili." Zadnje mesto v polfinalu si je priboril Tadej, ki je bil presrečen: "Noro vesel sem." Med tekom na balkon je naredil kolo, nato je napovedal: "Življenje v Sloveniji."

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