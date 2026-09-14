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MasterChef Slovenija

Tadejev poljubček osvojeni znački imunitete: Najboljši dan v življenju

Velenje, 14. 09. 2026 21.30 pred 4 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci so se izkazali na prvem boju za imuniteto in prijetno presenetili sodnike. Ti so odločali med krožnikoma Tilna Zonte in Tadeja Oblaka, značko pa je osvojil slednji. Njegov ribji Wellington bi Mojmir Šiftar, ki se je pod jed podpisal, lahko zamenjal s svojim.

Ribji Wellington za prvo značko imunitete

Tekmovalci so se pomerili na prvem izmed štirih bojev za imuniteto. Izkoristili jo bodo lahko na katerem koli izločitvenem testu vse do zadnje sekunde kuhanja. Karim Merdjadi: "Izkoristite jo lahko do trenutka, ko v tekmovanju ostane še šest tekmovalcev." Mojmir Šiftar: "Letos se bo vsaka pot do imunitete začela pri odločitvi. Za vsak boj smo pripravili dve jedi, vi pa se boste morali skupaj odločiti, s katero se boste pomerili med seboj."

Tokrat so imeli na voljo klasični goveji in ribji Wellington. Slednji nosi Mojmirjev podpis, jed je sodnik predstavil v eni izmed preteklih sezon. Klemen Rutar je predlagal, naj izberejo prav to, saj je ni pripravljal še nihče, zato bo boj pošten. Tekmovalci so se strinjali, dobili so recept in 120 minut za kuhanje. Mojmir: "Izkažite se, ker bomo okušali le najbolj obetavne jedi."

Tekmovalci presenetijo sodnike

Mojmir je pojasnil, da lahko prvo napako naredijo že pri filiranju morske žabe. Tjaša Kušter, Klemen in Ian Polak Rožac so prvič delali s to vrsto ribe, težave je imela tudi Gulnaz Ulibaeva, ki je tretjič v življenju filirala ribo, morske žabe pa ni nikoli poskusila. Tadej Oblak in Dominik Gajšek sta znova presenetila z znanjem, slednji tudi z izkušnjami, Tilen Zonta pa je z morsko žabo eksperimentiral le dva tedna pred snemanjem. Mojmir je v nadaljevanju ugotovil, da Tadej nima izkušenj s peko listnatega testa. A so prav vsi tekmovalci na presenečenje sodnikov svoje Wellingtone že potisnili v pečico.

Dominikove težave

Tekmovalci so se morali v nadaljevanju posvetiti prilogam, omakam in olju. Nakar je Dominik ugotovil, da ribe ni zavil v list iz alg. Wellington je vzel iz pečice, ga odprl in prestavil polnilo, ki pa mu je pri tem razpadlo. Nekaj farsa mu je celo padlo na tla. Mojmir se je začudil, ker je tekmovalec za zavijanje uporabil isto testo. Karim je ob tem poudaril, da bodo na pokušanju odločali detajli.

Zmagovalni krožnik Tadeja Oblaka
Zmagovalni krožnik Tadeja Oblaka
FOTO: POP TV

Izstopata Tadejev in Tilnov krožnik

Sodniki so bili ob koncu kuhanja ponosni, ker je prav vsem uspelo dokončati krožnike. Luka je na pokušanje kot prvega povabil Tadeja. Karim je njegovo jed pohvalil kot zelo dobro, v njej ni našel napak. Luka jo je pohvalil kot zelo okusno. Mojmir: "Vsaka jed, ki jo ustvarim, jo imam v malih možganih. Spomin, izgled, teksture. Tvoja jed je zelo, zelo blizu moji." Pohvalil je izredno gladek, uravnotežen fars, popolno omako in olje, le testo bi moralo biti malce izrazitejše zlato rjave barve.

Karim je izbral Klemnovo jed, ki je vizualno obetala. Sodniku je bil všeč fars z lepo pečeno morsko žabo. Pire bi moral biti bolj gladek in svetleč, jed bi morala biti bolj začinjena. Luka mu je povedal, da je okušanje njegova šibka točka, in Klemen je priznal, da se je res preveč posvetil tehnikam. Pošalil se je, da mu žena ne bo verjela, da je uporabil premalo soli.

Mojmir se je odločil za Tilnov krožnik. Vabil je z barvami, pire je bil gladek, testo je bilo lepo pečeno. Luka je pohvalil okuse, jed mu je bila zelo dobra. Karim: "Izredno okusno. Zelo lep preplet in balans, razmerje med vsemi komponentami. Vsega je ravno prav in tudi lepo začinjeno." Mojmir se je strinjal, dodal pa je, da pire ni bil njegov najboljši.

Luka je izbral krožnik Daniele Perdih. Testo je bilo izredno lepe barve, a ni bilo dovolj pečeno. Karim ji je svetoval, naj si v nadaljevanju vzame čas in ga pametno izkoristi. Karim: "Ker potencial imaš velik, ampak zaradi takih neumnosti potem padeš."

Predzadnja je pred sodnike stopila Karin Podboršek. Tekmovalka je priznala, da je poskusila vse komponente, ni pa poskusila vsega kot celote. V tem je bila tudi težava, kajti njena jed je bila izredno slana. Karim: "In srce me boli." Riba je bila namreč sočna, fars izredno okusen, omaka in pire pa sta bila preslana. Tako sta zasenčila nežno ribo, ki bi morala biti kraljica na krožniku.

Mojmir je za konec le izbral Dominikov krožnik. Testo je bilo lepo zapečeno, a je tekmovalec uporabil preveč sladkorja. Mojmir je bil sicer navdušen nad idejo, a bi ga moral uporabiti občutno manj. Sicer pa je bil Dominikov fars gladek, omaka pa okusna. Karim: "Škoda, res škoda."

Tadej si pribori prvo značko imunitete

Okušanje je bilo zaključeno, kajti na ostalih krožnikih so sodniki opazili preveč napak. Mojmir je povedal, da sta se najbolje odrezala Tadej in Tilen. Mojmir: "Oba sta pripravila res zelo okusno jed, ampak ne moremo mimo tega, da je eden izmed vaju pripravil tako dober ribji Wellington, da bi ga po okusih zamenjal s svojim." To je uspelo Tadeju, ki si je priboril prvo značko imunitete.

Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

masterchef slovenija 2026 tadej oblak

Prvi boj za imuniteto: Danes gremo na nož

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