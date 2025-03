Tamara je operaterka CNC stroja, a sanja o svojem lokalu ali kavarni

33-letna Tamara Erlah v MasterChef Slovenija prihaja iz Žirovnice. V livarni opravlja delo operaterja na CNC stroju, a tega, da bo upravljavka stroja, ni načrtovala. Tamara: "Ko sem menjala službo, sem se prijavila za neko drugo delovno mesto v tej livarni, ampak kmalu zatem, ko sem nekaj mesecev delala v kontroli, se je pripeljal CNC stroj in nikakor si nisem predstavljala, da bom kdaj lahko tam delala. Videti je bilo kar naporno, ampak nekako sem pristala na tem stroju in mi gre. Rada delam in se učim novih stvari."

Opisala se je kot preprosto deklino, ki rada kuha in peče. Tako je bilo že od majhnega, ko je v kuharski vnemi med drugim solato oprala z detergentom. Tamara: "Ker sem vedela, da se posoda pomiva z detergentom, in sem bila prepričana, da se potem solata tudi." Zanimivo je, da sta oba njena starša kuharja, a prav zaradi tega ni šla po njunih stopinjah. Tamara: "Zakaj ne kuhar? Samo zaradi ene stvari. In to je delavnik, ker vem, kako sta starša delala kot gostinca, in vem, da za družino z majhnimi otroki kuhar res ni lahko biti."

In kako sta njena starša reagirala ob novici, da bo tekmovala v MasterChefu? Tamara: "Oba starša sta bila res vesela in srečna. Svetovala sta mi, da tudi če kaj naredim narobe, naj me ne skrbi, in da ni ničesar, česar se ne bi dalo popraviti ali pa naslednjič izboljšati. In da sta ponosna name, ker sem sploh upala v to in na televizijo (smeh)."