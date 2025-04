Tamara po koncu poti v MasterChefu odločena: Svoje sanje bom uresničila

OGLAS

MasterChef predpasnik si si priborila s testeninami s paradižnikovo omako. Kako je bilo, ko si ujela zadnji vlak na balkon?

Ko sem ujela zadnji vlak na balkon, je bilo fantastično, ker sem bila res vesela, da mi je uspelo.

Tamarino veselje, ko si je priborila MasterChef predpasnik. FOTO: POP TV icon-expand

Na prvem izzivu skupin ste slavili rdeči. Sama si sodelovala pri pripravi ajdovih krapov, čudovite slovenske sladice. Kakšen uspeh je bil to zate?

To, da smo zmagali na prvem skupinskem izzivu, je bil res zelo lep občutek. In vesela sem bila, da sem svoji skupini dokazala, da so ajdovi krapi lahko zelo dobra sladica, saj so bili vsi skeptični glede moje izbire.

Zadnji teden kuhanja ti je bil pisan na kožo, toda na izzivu v parih, ko ste pripravljali jedi za cel teden, vama s Pio ni uspelo priti na pokušanje. Zakaj?

Mislim, da sva imeli zelo slabo komunikacijo in da sem si zadala preveč stvari, ki sem jih želela pripraviti sama.

Na individualnem testu je bila na vrsti rolada, skozi katero sta se s Karimom Merdjadijem skoraj lahko gledala. Kje se ti je zalomilo?

Ah, tale rolada. Katastrofa. Pri roladi se mi je zalomilo povsod, najprej pri napačni izbiri pekača, potem pri džemu, potem pri vanilijevi kremi. Pri ganašu, ko sem gledala tisto rolado, sem si mislila: Ooo, Marija, kaj je to? Počutila sem se zelo slabo.

Na izločitvenem testu si pripravljala torto iz palačink. Takrat se je potrdil rek, da je manj več, kajne?

Pri torti iz palačink me je res preveč odneslo. Sama sem si nekako predstavljala, da veliko ljudi je različne nadeve s palačinkami in zato sem jih sama pripravila kar veliko. Seveda sem si takoj, ko sem torto dala v šoker, rekla: Maaa, Tamara, da nisi ti mal' pretiravala z nadevi in bo preveč? Tudi okrasitev torte bi šla po planu, a se mi je prvotni pokvaril, potem pa mi je zmanjkalo časa.

Žal ti je bilo, da se je tvoja pot v MasterChefu končala s sladico. Ali si torto doma pripravila znova?

Torte iz palačink nisem pripravila in je tudi še nekaj časa ne bom. Sem pa pripravila rolado in vam povem, da je bila BOŽANSKA.

Povedala si, da boš doma najprej objela otroka in da boste vsi jokali. Kakšno je bilo vaše snidenje?

Tako kot sem rekla, objeli smo se, potočili solze. Otroka sta bila zelo nesrečna, ker sem izpadla pri nečem, za kar vesta, da doma uspe.

Mojmir Šiftar je komentiral, da sta lahko ponosna nate. Koliko ti pomenijo njegove besede?

Veliko in res sem vesela za take besede. Hvala, Chef.

Tvoja starša sta oba kuharja in nate sta bila ponosna že pred začetkom snemanja, saj si pokazala pogum, ko si se prijavila. Kako pa sta komentirala tvojo pot v tekmovanju?

Oče ni veliko komentiral, je rekel: "Nimaš kaj." Mami je pa rekla: "A je***, kako na sladici, Tamara?" (smeh) Ampak takoj zatem je rekla, da je ponosna name, ker sem zbrala pogum in se sploh prijavila.

"Tudi če se moja zgodba tukaj končuje, boste zame še slišali. To vam pa obljubim," si povedala ob slovesu od sodnikov. Kako nameravaš uresničiti svoje sanje o kavarnici?

Svoje sanje bom uresničila. Mogoče bo trajalo malo dalj časa, ampak to je res moja dolgoletna želja in vem, da mi bodo tudi bližnji priskočili na pomoč, da jo le uresničim. Ker vedo, da v tem res uživam in da ko pečem in ko drugi potem to poskušajo in pohvalijo, mi je res lepo pri srcu in zelo rada to delam.

Tamara Erlah FOTO: Domen Jugovar icon-expand

Tekmovanje se nadaljuje, za 11. MasterChef pokal se bori še 14 tekmovalcev. Kdo bi ga lahko po tvojem mnenju odnesel domov in za koga boš navijala?