Tanja posegla po najvišjih zvezdah, njena torta je bila za prste polizati

Torta švedske princese za drugo značko imunitete

Tekmovalce je v MasterChef kuhinji pričakala druga značka imunitete. Mojmir Šiftar: "Da jo nocoj osvojite, boste morali pokazati natančnost in potrpežljivost. Bolj kot kadarkoli prej pa bo odločal občutek za detajle." Luka Jezeršek: "Ne glede na to, kako se odločite, ena stvar je gotova, za tole imuniteto boste danes pošteno garali." Izbirali so namreč med dvema zahtevnima sladicama, torto švedske princese in makroni. Čeprav je sprva večina tekmovalcev izrazila željo, da bi pripravljali slednje, so se na koncu odločili za torto, ki je ni pripravljal še nihče. Tako je bil boj bolj pošten. Dobili so recept in 130 minut časa za pripravo, 100 za sestavljanje, 30 za to, da so svoje torte dokončali.

Torta švedske princese FOTO: POP TV

Sodniki so spomnili, da so torto švedske princese v MasterChefu že pripravljali, a v okviru skupinskega izziva. Tokrat so jo tekmovalci v celoti pripravljali sami. Izziva se je veselila Tjaša Kušter, a jo je obenem skrbelo zaradi časovne omejitve. Jure Brumen ni bil navdušen nad peko. Sicer je mislil, da sledi receptu, a so sodniki opazili več napak. Opazili so tudi, da je Tadej Oblak zelo pozno šel pogledat, kako je torta sploh videti. Karim Merdjadi je v tej fazi zaskrbljeno ugotavljal, da ne bo uspelo prav nikomur. Tekmovalci so pohiteli, a se je za največji zalogaj izkazala zelena obleka iz marcipana.

Samo štiri torte na pokušanju

Karim je za okušanje izbral torto Anne Masieievske. Barva marcipana je bila presvetla, okrasne rožice niso bile najlepše, tekmovalka je pozabila na sladkorni posip. Sodnik je pojasnil, da je njeno torto izbral zaradi notranjosti, ki je bila res mehka, čeprav je med sestavljanjem vanilijevo kremo potisnila proti robu. Karim: "Veliko, veliko boljši okusi kot sam videz." Luka je pohvalil dober biskvit, džem in smetano, a je tudi on pogrešal več vanilijeve kreme. Mojmir, ki je v svoj zalogaj dobil dovolj kreme, je povedal, da je takšna, kot mora biti. Mojmir: "Ampak samo na moji strani."

Luka je izbral torto, ki jo je pripravila Tanja Rajar. Njen videz je bil, kot je povedal, nad povprečjem, tekmovalka je navdušila z lepo izdelano vrtnico. Torta je bila lepa tudi ob prerezu, obenem pa okusna. Karim je jasno nakazal, da je za prste polizati. Pohvalil je razmerja med biskvitom in polnili. Luka je bil navdušen, Mojmir pa vesel, da ji je torto po nekaj težavah le uspelo obleči v marcipan. Mojmir je na okušanje poklical Iana Polaka Rožaca, ki je imel malce večje težave z marcipanom. A je torta ob prerezu navdušila, plasti so bile lepo vidne. Luka: "Presenetljivo." Karim je tekmovalca pohvalil: "Res si se držal recepta in tukaj kapo dol. Kar se tiče okusov, brez sramu jo lahko postaviš na mizo." Mojmir: "Če bi bolj zaupal vase, bi bil hitrejši. Potem bi lahko tudi več časa posvetil sami obliki in bi danes bil zelo blizu tej znački." Karim je ocenil, da je za okušanje dovolj dobra samo še torta Dominika Gajška. A tekmovalec je eno izmed plasti biskvita, ki se je preveč spekla, namočil v mleku. Torta je bila zato preveč mehka in je začela razpadati. Mojmir: "Tvoja torta je sočna, ampak ne pravilno sočna. Zaradi mleka, ki nima v tej torti kaj iskati." Karim je povedal, da je okusna in sočna, a tako zunanji videz kot same plasti tekmovalcu enostavno niso uspele.

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