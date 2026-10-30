Tanja Rajar: Počasi se začenja zgodba, o kateri boste še slišali

V tekmovanju si prišla zelo daleč, ni prav veliko manjkalo do preboja v najboljšo peterico. Spomnimo se tvojega razočaranja, ker si morala predati značko imunitete za mesto v najboljših 10, ampak po tistem si se večkrat dokazala. Dobro si kuhala skupaj s Tilnom Zonto, pripravila si 'bolano dobre' gyoza cmočke, izredno okusno čebulno juho, v zadnjem tednu pa izvrstno jed z račko. Ali so tvoji uspehi pregnali takratno razočaranje?

Ne bi rekla, da so uspehi pregnali razočaranje. Dali so mi spodbudo in voljo za naprej, razočaranje nad nekaterimi krožniki pa ostaja, tega se ne da spremeniti. Pa vendar, tudi razočaranje je bila neka vrsta motivacije.

Tanja Rajar FOTO: POP TV

Priložnost, da bi osvojila novo značko imunitete, si imela na začetku tega tedna, a se ti je pripetila neljuba napaka, ko si zamenjala dve vrsti sladkorja, potrebni za pripravo nageljna. Ali je značka prav zaradi tega spodrsljaja romala v roke Anne Masieievske?

V tokratnem boju za značko imunitete mi res ni šlo dobro. Pride tudi takšen dan, ne samo v MasterChef kuhinji, tudi doma, ko je vse bolj umirjeno in delo poteka bistveno drugače. Pri meni ni bila samo napaka s sladkorjem, ampak tudi to, da tortica ni bila dovolj strjena. Morda sem bila prepočasna, tako je pač bilo. Ne bi rekla, da je Anna zaradi tega dobila značko, prislužila si jo je.

Teden je bil za vas še posebej naporen, saj ste kar dvakrat nadeli črne predpasnike. Na testu, po katerem se je poslovil Ian Polak Rožac, si se odlično odrezala. Kako ti je po prvotnem šoku uspelo ohraniti sproščenost in pozitivno naravnanost?

Res je, to je bil izjemno naporen teden. Skozi vsako kuhanje se naučiš marsikaj. Mislim, da sem do te točke že nekajkrat pokazala, kaj znam. In želja po tem, da sem še nekaj časa v igri, je bila tako velika, da si nisem dovolila, da me v tistem trenutku karkoli vrže iz tira.

Nato pa je prišel na vrsto drugi izločitveni test, ki je bil pravi kuharski maraton. Pripravili ste jedi iz dveh zahtevnih sestavin in kombinacije kostnega mozga ter repe. Nad rakovico in vampi nisi bila najbolj navdušena, a si kljub temu pripravila okusni jedi. Ali ti gredo po novem vampi kaj bolj v slast?

Vampov po tistem kuhanju nisem več pripravljala, me pa mož nestrpno priganja, kdaj jih bom skuhala zanj.

V zadnjem krogu kuhanja si imela zelo dobro idejo, a si v zmes za sladoled dala preveč sladkorja, testo tvoje ajdove pite pa se ti je zdrobilo. Kakšni so tvoji spomini na zadnje kuhanje v MasterChefu?

Česar se najbolj spomnim iz mojega zadnjega dne zadnjega kuhanja v MasterChef kuhinji, je bila velika utrujenost. Ponovno sem vstopila v tretji krog popolnoma nesamozavestna. Zopet so se v meni nabrali vsi tisti strahovi in dvomi kot na prvem izločitvenem testu. Zelo hitro sem dobila idejo, in ko sem začela s kuhanjem, sem kmalu ugotovila, da sem naredila dve večji napaki in da tega danes ne bom izpeljala. Sem se pa kljub temu trudila do konca, žal so bile napake prevelike.

Ob slovesu si povedala: "Bo kar lepa zgodba za moje vnuke." O čem jim boš pripovedovala?

Ko danes pogledam nazaj, sem resnično ponosna nase. Na to, da sem zbrala pogum in se odločila vstopiti v MasterChef kuhinjo, in na to, kako sem se v njej odrezala. Jaz prihajam iz domače kuhinje, pisarniškega poklica, in vse bolj kot kuhanje samo so me navduševale sladice. In danes vem, da se lahko dobro odrežem tudi na slanem področju. Potrebno bo še veliko vaje, ampak vem, da zmorem. In z veseljem jim bom pripovedovala o pogumu, borbenosti in sanjah, ki se lahko oziroma se bodo uresničile.

S sodelovanjem v tekmovanju si uresničila dolgoletno željo, dalo ti je ogromno kulinaričnega znanja in izkušenj. Kako jih nameravaš izkoristiti?

Z vstopom v MasterChef sem si dovolila začeti sanjati na glas, med oddajami pa sem spoznala, da si resnično želim vstopiti v te čevlje in okusiti svet kulinarike na drugačen način. Uresničile so se mi sanje o lastni kmetiji in počasi se začenja zgodba, o kateri boste še slišali.

Hvaležna si bila tudi za lepe prijateljske vezi. Jure Brumen je povedal, da si 'fajn punca' in da te bo pogrešal. Ali imaš v načrtu tudi kulinarična sodelovanja s sotekmovalci?

Prijateljske vezi, ki so se stkale v tej kuhinji, so vredne največ. Pogrešala bom vse. Seveda nas čaka veliko priložnosti in izzivov, drug od drugega se lahko še veliko naučimo, saj vsak od nas nosi svoje kvalitete. Skupaj smo lahko boljši in močnejši, zato verjamem, da nas boste še velikokrat zasledili skupaj.

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MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV



























Nov teden tekmovanja bo pričelo le šest odličnih kuharjev. Kdo je po tvojem mnenju favorit za zmago?