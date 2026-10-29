Tanja Rajar ob slovesu: Bo kar lepa zgodba za moje vnuke

Sestavine, ki poženejo strah v kosti

Tekmovalci so se pomerili na že drugem izločitvenem testu tedna. Mojmir Šiftar: "Za obstanek se boste borili v treh krogih kuhanja." Luka Jezeršek je dodal, da jih v vsakem krogu čaka skrivnostna škatla, ki je tekmovalcem prejšnjih sezon pognala strah v kosti. Karim Merdjadi: "Nocoj se boste soočili z duhovi MasterChef preteklosti." V prvem krogu so jih pričakale žive rakovice, česar si Anna Masieievska ni želela. Težko si je predstavljala, da je njihovo življenje odvisno od nje, a se je kljub temu lotila kuhanja. Tekmovalci so imeli na voljo trgovino in 60 minut časa za kuhanje jedi, v kateri je morala biti kraljica rakovica.

Anni je bilo težko, ker je morala kuhati z živo rakovico. FOTO: POP TV

Ajdina zmaga v prvem krogu

Anna je pripravila mozaik rakovice s prahom iz alg wakame, avokadovo kremo v korenju, tuile rdeče pese in peno iz biska. Karim je v jedi našel delček oklepa rakovice: "In ta delček te lahko stane balkona." Mojmirja je zmotila tudi prevelika količina alg, avokado ni dodal svežine, okus po pesi ni prišel do izraza. Tanja Rajar je meso rakovice postregla na ocvrtem riževem papirju, poleg pa postregla avokadovo majonezo, sotiran cvet šparglja, kumarico in limetino lupino. Težava je bila v tem, da je nadev razmočil papir, je pa Mojmir kljub temu užival v jedi. Karim je jed ocenil za boljšo od Annine. Jure Brumen je pripravil mille-feuille z rakovico, pak choiem, koriandrom, sojino omako, čilijem, mangom in aioli majonezo. Luka je pohvalil rahlo testo, jed je opisal kot zelo okusno. Karima je zmotila prevelika količina manga, ki je zakril okus po rakovici, zato je bila Tanjina jed boljša. Razstavljen rakovičji taco Ajde Osta je Karima navdušil že z videzom. Tekmovalka je v jedi združila čebulni tuile, žele iz ponzu omake in pomaranče, majonezo iz rakovičjega biska in morske šparglje. Karim je po okušanju povedal, da je rakovica kraljica na krožniku, vse sestavine pa izjemno lepo povezane. Luka: "Zares dobro. Čestitam." Njena jed je bila boljša od Tanjine. Dominik Gajšek je pripravil solato z rakovico, okisanim nashijem, biskom s kokosom ter krekerjem iz tapiokinih perlic. Mojmir je jed opisal kot zelo premišljeno, a je v njej našel košček oklepa. Luka je bil zadovoljen s solato, ni pa bil zadovoljen s krekerjem, ki je bil masten in grenek. Ajda je tako postala zmagovalka prvega kroga.

Jed iz vampov prinese zmago Anni

Pod drugo skrivnostno škatlo so se skrivali vampi. Tekmovalci so tudi tokrat imeli na voljo 60 minut za kuhanje in ves čas odprto trgovino. Anna se je pogumno lotila okušanja in je bila tudi zelo kreativna. Težava je bila v tem, da je njen žele preveč zmrznil, zato ga ni mogla oblikovati, kot je želela. Karim je kljub temu njeno jed umestil na nivo Michelina. Tekmovalka je pripravila hladno predjed. Vampe je združila z rikoto in pistacijo, pripravila je žele iz vampov in govejega fonda, olje koprca in korenčkovo kremo. Sodniki so jed opisali kot izjemno okusno. Tanja je pripravila vampe na tržaški način, poleg pa je pripravila polento. Karim je jed opisal kot izjemno okusno, a se je ob njej porajalo vprašanje tehnične zahtevnosti. Sodniki so od tekmovalke pričakovali več, zato je morala nazaj za kuharsko postajo. Jure je pripravil rezance iz vampov s pesto omako, burrato in ocvirki. Luka mu je čestital za idejo in pogum, a je bilo v jedi preveč pesta. Dominik je pripravil sendvič z ocvrtimi vampi, paradižnikovo omako z vodko, redkvico, pekorinom, limonino marmelado in kumarično omako. Vampi so se v njegovem sendviču izgubili, sendvič je ob namakanju razpadal. Zmagovalka drugega kroga je postala Anna.

Tanji spodleti na najtežjem testu

Trije tekmovalci so v zadnjem krogu kuhali s kostnim mozgom in kislo repo. Mojmir je test opisal kot najtežjega, za pripravo jedi so imeli na voljo 60 minut. Karim je vsem čestital, ker so preživeli zahteven kuharski maraton. Jure je pripravil repino espumo s kostnim mozgom, dimljeno postrvjo in peteršiljevim oljem. Mojmirja so zmotile nepravilno narezane bruskete, a je bila jed po okusih brez napak. Luka je dodal: "Lepo doživetje. Dobro opravljeno." Dominik je pripravil pire kostnega mozga s kislo repo, dimljeno espumo iz repe ter ocvirke iz kostnega mozga. Karima je zmotila le predimljenost jedi, a Luka zaradi tega ni pogrešal mesa. Pohvalil je idejo za jed. Tanji se je testo pečene ajdove pite zdrobilo, zaradi česar je bila zelo razočarana. Težava je bila v tem, da ni uporabila bele moke, saj ajdova nima veziva. Mojmirja je zmotilo mokasto testo. Luka je dodal, da bi morala maščobo dobro termično obdelati, Karim pa je komentiral preveliko količino sladkorja v sladoledu. To je pomenilo konec tekmovanja zanjo. Tanja je bila zadovoljna, ker je uresničila svojo željo o sodelovanju, poleg tega je stkala lepa prijateljstva. Sodniki so se spomnili na njene vrhunske sladice, za katere so ji bili zelo hvaležni. Sama je bila ponosna, ker je kulinarično zelo napredovala, svojo pot pa je zaključila z lepo mislijo: "Bo kar lepa zgodba za moje vnuke."