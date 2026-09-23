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MasterChef Slovenija

Tanji je zmaga vedno ušla za las, tokrat ji je uspelo

Velenje, 23. 09. 2026 21.35 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tanja Rajar se je odlično znašla v izzivu, v okviru katerega je morala pripraviti jed z orehom v glavni vlogi. Pametno je izkoristila ponujeni obisk trgovine, na krožnik zlila svoje kulinarično znanje in dostavila izvrstno sladico.

Trd oreh in pomoč z balkona

Četrti teden tekmovanja je prinesel nov izziv s skrivnostnimi škatlami, pod katerimi so se skrivali orehi. Tekmovalci so morali s pomočjo osnovnega asortimana pripraviti jed, v kateri je bil oreh glavna zvezda. Za kuhanje so imeli na voljo 70 minut, trgovina je bila zaprta, a ne za vse. Tadej Oblak in Tilen Zonta sta določila tri tekmovalce, ki so se lahko med kuhanjem odpravili v trgovino in v dveh minutah nabrali dodatne sestavine. Za prvega sta po desetih minutah kuhanja določila Gregorja Spudiča, ki je slabše začel dan, saj je bil udeležen v prometni nesreči. S tem sta mu želela dati malce spodbude. Kot drugo sta v trgovino poslala Tanjo Rajar, ki ji vedno le za las zmanjka do tako zelo želenega trenutka, da bi se povzpela na balkon. Sodniki so bili navdušeni nad njenim izborom sestavin, limono in rumom, s katerima je želela povzdigniti svoje štruklje.

Tilen je v nadaljevanju kar naravnost povedal tekmovalcem, naj jima namignejo, če kdo potrebuje pomoč. Ponudbo je izkoristil Dominik Gajšek, ki sprva ni načrtoval obiska trgovine. Anna Masieievska je v nadaljevanju obžalovala, da ni prosila za pomoč, saj bi za pripravo omake potrebovala šalotko.

S svojo idejo o polžku z orehi, skuto in pehtranom je navdušil Jure Brumen. Tudi Tjaša Kušter je imela vrhunsko idejo, izpeljanko potratne potice. Daniela Perdih je v nadaljevanju ugotovila, da se ji je testo med peko sesedlo. Ko je bila že na robu obupa, jo je prišel spodbudit Luka Jezeršek in ji pomagal z nasvetom. Na koncu je bila vseeno razočarana, zaradi spodrsljajev je začela dvomiti vase.

Daniela je bila med kuhanjem na robu obupa, na koncu je dostavila zelo okusno in lepo sladico.
Daniela je bila med kuhanjem na robu obupa, na koncu je dostavila zelo okusno in lepo sladico.
FOTO: POP TV

Samo šest jedi gre na pokušanje

Karim Merdjadi je po izteku časa povedal: "V današnjem izzivu je bilo glavno vprašanje, ali boste strli oreh ali bo oreh strl vas." Mojmir Šiftar: "Pa da vidimo, na kateri strani ste." Karim je po obhodu razglasil: "Jure, Karin, Gregor, Dominik, Ian in Ajda, vaših jedi ne bomo poskusili, zato greste naravnost na izločitveni test." Luka je vsem ostalim čestital: "Komaj čakam, da poskusimo vaše jedi."

Gulnaz Ulibaeva je pripravila princeske z orehovo kremo. Karim jih je pohvalil, saj je bilo paljeno testo lepo pečeno. Tudi polnila je bilo dovolj, a je bilo preveč enostavno, sladica pa je bila premalo sladka. Luka je komentiral, da se mu zdi presuha, tudi njemu se je zdela premalo sladka. Mojmir je ocenil, da je oreh glavna zvezda: "Ampak je samo to, kar je, oreh in nič več."

Anna je pripravila ravno prav kuhane raviole z okusnim nadevom iz skute in orehov. Postregla jih je z ravno prav svežo holandsko omako in metinim oljem, a so se Mojmirju zdeli odveč orehi, ki jih je posula po jedi. Luka bi si želel več polnila v raviolih. Karim se je strinjal, da bi lahko količino oreha v nadevu podvojila.

Tjašina potratna potica v roladi je bila preveč suha. Karim je tekmovalko pohvalil, ker jo je zelo lepo zavila in je bila lepo polnjena. Pohvalil je tudi razmerje testa in polnila, strinjal pa se je, da je presuha. Svetoval ji je, da bi lahko celo rolado premazala z orehovim nadevom. Mojmir je dodal: "Škoda, ker je res okusno."

Zmagovalna sladica Tanje Rajar
Zmagovalna sladica Tanje Rajar
FOTO: POP TV

Tanja je pripravila mamljive orehove štruklje z vanilijevo omako z rumom in karameliziranimi orehi s cimetom. Karim je omako pohvalil kot fantastično, orehove štruklje pa kot zelo okusne. Zaradi njih je bil oreh kralj na krožniku. Mojmir je pohvalil Tanjin izbor sestavin, s katerimi je povzdignila jed. Mojmir: "Zadela si bistvo, izkoristila si dve minuti in dostavila si zelo dober krožnik."

Danielina sladica je bila videti zelo lepo. Po vseh nevšečnostih je pripravila orehov drobljenec z metino omako in kandiranimi orehi. Luka je pohvalil svežino, sočnost sladice, hrustljave orehe in drobljenec. Pohvalil je tekmovalkin občutek za okuse, ji je pa svetoval skrbno načrtovanje priprave jedi. Karim in Mojmir sta komentirala, da bi omaka morala biti bolj gosta.

Tanja ponosno na balkon

Karim: "Ne glede na okoliščine v MasterChef kuhinji vedno šteje rezultat in nocoj si najboljšo jed pripravila ti, Tanja." Tekmovalka je v zmagi videla dokaz, da morda sodi v najbolj popularno kuhinjo v Sloveniji. Še bolj ponosna je bila, ker je na balkonu stala z dvema favoritoma v šovu.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tanja rajar

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