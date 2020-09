Tanji Pirc se je ponesrečila torta za sinov rojstni dan

Precej, ker v glavnini delam na projektu v turizmu. Največ energije sem usmerila v to, da nisem negativno razmišljala in iskala rešitev, kaj lahko v dani situaciji naredim. Ni bilo enostavno, ker nihče ni vedel, koliko časa bo to trajalo, ampak s tem načinom sem lažje preživela 'mrtvo' obdobje.

Res je, to leto je zame res posebno – tudi abrahama praznujem. Prava zabava s prijatelji me čaka v septembru in tega se res veselim.

Ste v zadnjih mesecih obiskali kakšen kuharski tečaj?

Tečaja nisem obiskala, nove recepte pa vedno rada preizkusim. Seveda mi tudi kaj ne uspe – to je bila pred kratkim torta za sinov rojstni dan, ker sem sledila receptu in željam sina. In ker sem recept preveč spremenila, se je 'podrla' in ni bila lepa, ampak samo dobra.

Nam lahko zaupate kaj več o projektu AfterChef?

AfterChef je zgodba iz časa, ko smo snemali oddajo. Miha Robnik je tako spontano imenoval naše druženje in to mi je ostalo v glavi. Vprašala sem ga, če to ime lahko uporabim in tako sva s Kristino Jakopič hitro naredili načrt. Ker sva v času snemanja začeli dobivati ponudbe, da bi kot gostji kuhali na posebnih dogodkih, sva oblikovali blagovno znamko in k sodelovanju povabili še ostale sotekmovalce. Najprej sta se nama pridružili Kaja Balentič in Ana Potočnik. Namen je, da aktivnosti razvijava v smeri, da bi se nama pridružili tudi tekmovalci iz preteklih sezon MC.